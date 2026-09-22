¿Cómo modeló la televisión la década de los ochenta?

Así también nos permite reflexionar sobre el contexto en el que se desenvolvía la sociedad mexicana. En aquellos años, se transmitían programas estelares en el Canal de las Estrellas (Canal 2) como: “Hoy mismo”, conducido por Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero; “El Club del Hogar”, con Paco Stanley y Francisco Fuentes “Madaleno”; y “24 horas de la Tarde”, con Jacobo Zabludovsky y Lolita Ayala . Ya por la noche, “24 Horas Informa” con el mismo Jacobo Zabludovsky. Había videoéxitos de cantantes de moda como Luis Miguel y los grupos Menudo y Parchís; programas cómicos como “Cosa de Casados” y “No Empujen”, así como una barra de telenovelas que en ese 1985 ocupaba la tarde con “Abandonada”, “Principessa”, “Los Años Pasan”, “Vivir un Poco” y “Angélica”.

La programación anunciada en la cartelera de la televisión de 1985 nos hace reflexionar sobre los temas de interés a los que los mexicanos de entonces estábamos atentos y observar cuánto de ello se ha transformado.

La oferta televisiva se complementaba con programas didácticos como “El Tesoro del Saber” y partidos de futbol.

Mientras en el Canal 4 se transmitían programas de telesecundaria, cine mexicano, noticieros, teleseries y “El Mundo del Espectáculo”, este último a cargo de Paty Chapoy, el Canal 5 dirigía una buena parte de su barra al público infantil con emisiones como “Shazam”, “Los Panditas” y “Thundarr el Bárbaro”, además de ofrecer partidos de futbol y programas de análisis como “En Contacto Directo”.

En ese año, 1985, el Canal 9 divulgaba contenidos de interés social y educativo: “Sociedad y Estado en el Mundo Contemporáneo: Corea”; “Construcción y Mejoramiento de la Vivienda”; “Introducción a la Universidad”; “La Educación de la Mujer en la Década de los 40”; “Escuela de Artesanías”; “Contenido del Derecho Internacional”.

De gran interés resultaban los programas que se transmitían en los años ochenta, hoy de tanta fascinación para las nuevas generaciones. Entre ellos, llama la atención uno titulado “La Política de la Población”.

En ese sentido, en el Canal 9 se transmitía a las 6:30 de la tarde la telenovela “Acompáñame”, que formó parte de un programa social y de comunicación dirigido a los televidentes, integrada en una trilogía que completaban “Ven Conmigo” y “Vamos Juntos”.

Con la crisis demográfica de los años setenta, caracterizada por un crecimiento anual del 3.5 por ciento, la economía enfrentaba un problema a futuro. Para intentar reducir este impacto, en 1974 se crearon la Ley General de Población y el Consejo Nacional de Población. Adicionalmente a ello, era alto el porcentaje de habitantes de zonas rurales e indígenas no alfabetizados.

Con “Acompáñame” –producida y escrita por Miguel Sabido en Televisa– arrancó una premisa integrada al programa: “La familia pequeña vive mejor”. Los resultados fueron tangibles: aquella tasa de crecimiento de 3.5 por ciento en los años setenta bajó a 2.5 a principios de los ochenta, y se registró un mayor acercamiento a las clínicas de planificación familiar.

“Ven Conmigo” impulsaba la educación de los adultos siguiendo el mismo método empleado por Miguel Sabido: aprender de una lección gracias a que demostraba las consecuencias de los personajes debido a sus decisiones y a su carácter.