Coquetea líder magisterial con el PRI en Coahuila

En tanto el líder magisterial Alfonso Cepeda Salas presume que llevó más de 40 mil maestros al reciente mitin del Zócalo, en apoyo a Morena, en Coahuila coquetea con el PRI.

Cepeda Salas se inconformó con la dirigencia estatal de la 4T, según dicen, por la repartición de las candidaturas a diputados locales en el 2026, que dejó casi sin opciones a los maestros.

Fuentes sindicales del magisterio informaron que el líder nacional ya inició acercamientos con el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, para ofrecer su apoyo en el 2026.

Hasta el momento, ni Diego del Bosque, representante estatal de Morena, ni los senadores Luis Fernando Salazar ni Cecilia Guadiana se han acercado a Alfonso Cepeda para intentar conciliar.

El magisterio coahuilense es una fuerza electoral con mayor organización y capacidad de movilización.

Primer informe

Hoy es un día especial para el alcalde capitalino, Javier Díaz, ya que entregará su primer informe de actividades ante ciudadanos, autoridades municipales y estatales.

El Teatro de la ciudad recibirá por la mañana a los invitados especiales y al pueblo en general que asistirá a la invitación del presidente municipal capitalino.

Aquí Vamos Gratis, Casa que andamos, Brigadas al 100 y Activa tu parque son algunos de los programas emblemáticos y más exitosos del ayuntamiento sarapero.

Saltillo es una de las ciudades más prósperas y seguras del país, con un ritmo acelerado de crecimiento y desarrollo en atracción de empresas y generación de empleos.

Y lo que viene...

Mal ejemplo

En Torreón, los jóvenes políticos buscan emular al exsecretario del Ayuntamiento, Pepe Ganem, en sus desplantes sociales e institucionales.

Y eso es lo que ya le ocurre al subsecretario regional en funciones, Hugo Dávila, que anda como trompo chillador en antros y presentaciones musicales.

El titular de Mejora no se pierde ningún evento musical en la comarca y, según varios organizadores, exige mesa VIP y barra abierta de vinos caros, todo gratis.

Hugo trae en el alma las ganas de figurar y por sus venas corre sangre hostil, pues a cada rato, ya entrado en tragos, le da por insultar y pelear afirmando en la perla lagunera.

Ojalá Huguito deje de comportarse como un junior, en honor a su padre...

Genio y figura

En un auténtico “chivo en cristalería” se ha convertido el dirigente estatal del Partido México Avante, Fernando Rodríguez.

Al político castañense lo mismo se le ve intentando sacar amigos borrachos de las cárceles de Frontera y Monclova que criticando el movimiento de los ex trabajadores de AHMSA.

Fernando, para quienes lo bien conocen, no tiene filtros, ni llenadera, y no tarda en comenzar a atacar a los que le convirtieron en dirigente político, si no le cumplen sus caprichos.

Otro de los grandes defectos del también llamado “Demonio de Tasmania” es su falta de discreción, por lo que pronto, muy pronto, amenaza con hablar de acuerdos en lo oscuro.

No tiene la culpa el indio...

Enemigo público

Algo ocurre con el subsecretario regional en la Carbonífera, Francisco Tobías, que logró unir en su contra a los grupos políticos comarcanos.

En Múzquiz, la florisa y los gachupines le tienen tirria, y mientras en el ayuntamiento lo acusan de intrigas palaciegas en su contra, el diputado del PT lo señala de atacarlo en redes sociales.

En Sabinas, los grupos políticos y empresariales más fuertes no lo quieren ver, pues descubrieron que Pancho intentó confrontarlos en su afán por lograr la candidatura a la diputación local.

En la capital del estado, tampoco desean regresarlo a Saltillo, con todo el costo político prefieren dejarlo en la carbonífera a pesar del rechazo de empresarios y políticos de la carbonífera.

Qué feo caso...