Correr para ser

Otros la traducen como un deseo y una encomienda: «Ojalá llegues a ser el que eres». La expresión contiene una verdad exigente: no nacemos completamente hechos. La vida del deportista Lopez Lomong constituye un extraordinario testimonio de ello.

El poeta griego Píndaro, quien dedicó algunas de sus memorables odas a los vencedores de las antiguas competencias atléticas, escribió una frase que ha atravesado los siglos: «Llega a ser quien eres, después de haber aprendido quién eres».

NIÑOS PERDIDOS

La semana pasada releí Correr para vivir, el libro que Lomong escribió con Mark Tabb. No es solamente la biografía de un atleta ni la celebración de una hazaña deportiva. Es la historia de un ser humano que corrió primero para no morir, después para alcanzar un sueño y, finalmente, para ayudar a otros a vivir.

El 8 de agosto de 2008, durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, un joven de origen sudanés encabezó al contingente de Estados Unidos portando la bandera. Apenas un año antes había obtenido la ciudadanía.

Su nombre era Lopez Lomong; en su tierra natal había sido Lopepe Lomong, quien padeció una infancia atravesada por la guerra, el hambre y el destierro.

Lomong vivía con sus padres en Kimotong, al sur del entonces Sudán. En 1991, cuando tenía seis años, fue secuestrado durante una celebración religiosa por soldados rebeldes.

Fue uno de los llamados Niños Perdidos de Sudán, una generación arrancada de sus hogares por una guerra que convertía pequeños en combatientes. Su destino parecía escrito: matar, morir o escapar.

En el campamento presenció la muerte cotidiana. Vio caer a niños vencidos por el hambre, la enfermedad y la violencia. A una edad en que debería haber jugado, comprendió que para sobrevivir necesitaba confiar en otros.

Tres muchachos mayores lo protegieron y una noche huyeron juntos. Corrieron durante tres días y tres noches hasta cruzar la frontera de Kenia. Aquella carrera no buscaba una medalla: buscaba la vida.

HAMBRE

Lomong llegó al campo de refugiados de Kakuma, donde permaneció diez años. Comía una vez al día y soportaba una existencia suspendida entre la memoria de su familia y la incertidumbre. Para distraer el hambre, corría alrededor del campamento. Sin saberlo, cada kilómetro fortalecía las piernas que después lo llevarían al deporte mundial.

En 2000 vio por televisión a Michael Johnson competir en los Juegos Olímpicos de Sídney. Le impresionó que un triunfador llorara al recibir una medalla. Entonces nació un sueño que, desde Kakuma, parecía absurdo: llegar a unos Juegos Olímpicos y representar a Estados Unidos. Los ideales suelen comenzar así, como una posibilidad que la realidad niega.

Gracias a un programa de reasentamiento para menores refugiados, en 2001 llegó a Tully, Nueva York. Robert y Barbara Rogers lo incorporaron a su familia. Lomong tuvo que aprender inglés, adaptarse a otra cultura y comenzar de nuevo.

Continuó corriendo y, por su desempeño, llegó a la Northern Arizona University. En 2007 fue campeón universitario de 3 mil metros bajo techo y de mil 500 metros al aire libre.

El 6 de julio de ese año se convirtió en ciudadano estadounidense. Un año después obtuvo su lugar en el equipo olímpico. En Beijing 2008 compitió en mil 500 metros y sus compañeros lo eligieron para portar la bandera.

Volvió a participar en Londres 2012, ahora en 5 mil metros. No fue campeón olímpico, como algunas reseñas repiten: fue dos veces atleta olímpico, campeón estadounidense y un corredor excepcional. Su mayor victoria no cabe en un medallero.

GENEROSIDAD

Lomong jamás olvidó de dónde venía. Comprendió que sobrevivir le exigía la responsabilidad de regresar a su origen. Creó una fundación y se sumó a esfuerzos de educación, agua limpia, salud, nutrición y protección infantil. Su propósito ha sido sustituir las armas en manos de los niños por libros, cuidados y oportunidades.

Aquí aparece la parte más profunda de su historia. Muchos desean dejar atrás el sufrimiento; Lomong decidió atravesarlo nuevamente para que otros no tuvieran que padecerlo.

Lomong corrió para salvarse, pero no convirtió su salvación en un asunto individual. Entendió que recibir ayuda lo comprometía a ser generoso con los demás.