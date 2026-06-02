Crisis y emergencias en serie

Al perderse el equilibrio, se corre un riesgo de caer y, por eso, se da un nuevo paso, echando el cuerpo hacia adelante hasta lograr un nuevo apoyo. Surge una emergencia al activarse recursos e improvisarse decisiones.

Cualquier búsqueda encuentra el resultado inmediato: “Crisis es un estado temporal de profunda desorganización o malestar, donde los métodos habituales para resolver problemas no son suficientes. Puede tratarse de una situación médica o de salud mental o una inestabilidad política o un escenario financiero complicado”.

TRANSICIÓN CRÍTICA

Son normales las crisis en épocas de transición.

Cuando se van sintiendo obsoletos los recursos antes empleados frente a situaciones de estrechez, que abren nuevos horizontes y generan descubrimientos e innovaciones.

No son calamidades, sino desafíos. Una información enfermiza sin esperanza se queda atrancada describiendo las pérdidas, las deformaciones, los síntomas de gravedad, sin atisbar lo mejorado.

En el campo médico se deciden crisis provocadas para acelerar cambios benéficos. La belleza resultante de una operación de cirugía plástica pasa por las hinchazones monstruosas. Las defensas despiertan y se multiplican ante el estímulo de la vacuna inoculada.

DÉCADAS DEL TERCER MILENIO

Nuestra época parece estar iniciando un estado normal de crisis por los avances incesantes y progresivos en todos los ámbitos de la convivencia humana. Es muy visible esto en lo bélico, en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo científico y en lo cultural.

Estar en crisis es característica de hombre y mujer en estas décadas del tercer milenio. La actitud de victoriosa madurez es la de asirse fuertemente a lo esencial, con desprendimiento y libertad interior para no quedar atrapados en apegos y aceptar lo nuevo, siempre transitorio, conservando las raíces.

PRÓXIMOS RELEVOS PASTORALES

La tercera parte de quienes forman el Episcopado tendrá en breve renuncia canónica. A los 75 años, todos los obispos presentan su renuncia. Puede ser aceptada inmediatamente o en plazo breve.

La tercera parte de las Diócesis tendrán así nuevo obispo. Quedará sustituida la experiencia por el entusiasmo de nuevos planes renovados. Los sacerdotes nombrados son escogidos por el sucesor del apóstol Pedro, entre las ternas presentadas.

Será una circunstancia que abrirá oportunidades numerosas para muchos proyectos de evangelización actualizada y fiel a los orígenes.