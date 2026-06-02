Crisis y emergencias en serie

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    Crisis y emergencias en serie

Nuestra época parece estar iniciando un estado normal de crisis por los avances incesantes y progresivos en todos los ámbitos de la convivencia humana

Se puede refrescar la semántica.

Cualquier búsqueda encuentra el resultado inmediato: “Crisis es un estado temporal de profunda desorganización o malestar, donde los métodos habituales para resolver problemas no son suficientes. Puede tratarse de una situación médica o de salud mental o una inestabilidad política o un escenario financiero complicado”.

Al perderse el equilibrio, se corre un riesgo de caer y, por eso, se da un nuevo paso, echando el cuerpo hacia adelante hasta lograr un nuevo apoyo. Surge una emergencia al activarse recursos e improvisarse decisiones.

https://vanguardia.com.mx/opinion/para-dignificar-lo-humano-PA21036090

TRANSICIÓN CRÍTICA

Son normales las crisis en épocas de transición.

Cuando se van sintiendo obsoletos los recursos antes empleados frente a situaciones de estrechez, que abren nuevos horizontes y generan descubrimientos e innovaciones.

No son calamidades, sino desafíos. Una información enfermiza sin esperanza se queda atrancada describiendo las pérdidas, las deformaciones, los síntomas de gravedad, sin atisbar lo mejorado.

En el campo médico se deciden crisis provocadas para acelerar cambios benéficos. La belleza resultante de una operación de cirugía plástica pasa por las hinchazones monstruosas. Las defensas despiertan y se multiplican ante el estímulo de la vacuna inoculada.

DÉCADAS DEL TERCER MILENIO

Nuestra época parece estar iniciando un estado normal de crisis por los avances incesantes y progresivos en todos los ámbitos de la convivencia humana. Es muy visible esto en lo bélico, en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo científico y en lo cultural.

Estar en crisis es característica de hombre y mujer en estas décadas del tercer milenio. La actitud de victoriosa madurez es la de asirse fuertemente a lo esencial, con desprendimiento y libertad interior para no quedar atrapados en apegos y aceptar lo nuevo, siempre transitorio, conservando las raíces.

PRÓXIMOS RELEVOS PASTORALES

La tercera parte de quienes forman el Episcopado tendrá en breve renuncia canónica. A los 75 años, todos los obispos presentan su renuncia. Puede ser aceptada inmediatamente o en plazo breve.

La tercera parte de las Diócesis tendrán así nuevo obispo. Quedará sustituida la experiencia por el entusiasmo de nuevos planes renovados. Los sacerdotes nombrados son escogidos por el sucesor del apóstol Pedro, entre las ternas presentadas.

Será una circunstancia que abrirá oportunidades numerosas para muchos proyectos de evangelización actualizada y fiel a los orígenes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/magnificacion-de-la-dignidad-humana-KI20938938

REPRESENTAR Y LEGISLAR

Por los parlamentos, la ciudadanía da el mandato a los funcionarios. Todavía no se actualiza la votación electrónica. Se requiere ir, identificarse, hacer fila, tomar en privado el plumón y señalar en la boleta a quiénes se elige. Ganará la mayor de las minorías participantes, en esta democracia recalcitrante que no alcanza mayorías en respuesta ciudadana.

TÉ CON FE

-¿Cómo se santifica la memoria?

-Recordando voluntariamente las gracias, las bendiciones, las ayudas divinas, los perdones, las pruebas útiles y las podas saludables, dando gracias con alegría y paz.

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Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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