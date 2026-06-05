Cuando el emprender humilla

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Porque perder dinero duele... pero perder dignidad enfrente de todos es otra cosa

Hay una parte del emprendimiento de la que casi nadie habla. Aquella que escondemos en alguno de esos lugares secretos.

Invisible...

No aparece en los podcasts motivacionales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cuando-traes-las-unas-largas-cualquier-tenis-aprieta-LP20858021

No sale en las fotos abrazándose con familiares, amigos o coworkers.

Ni la cuentan los vendedores de cuentos que hablan de “fracasar rápido”.

Porque no se ve bonita.

Es la humillación.

Ese momento donde el negocio deja de ser una idea emocionante...

y se convierte en llamadas que ya no quieres contestar.

Mensajes que no abres.

Proveedores esperando.

Clientes molestos.

Empleados preocupados.

Familia preguntando:

—¿Y cómo va el negocio?

Mientras por dentro algo ya se rompió.

Porque perder dinero duele.

Claro que duele.

Pero perder dignidad enfrente de otros...

es otra categoría emocional.

Y muchos emprendedores la conocen perfectamente.

La oficina vacía.

El local cerrado.

La camioneta vendida.

La nómina que ya no salió.

El socio desaparecido.

El crédito agotado.

Las excusas improvisadas.

La sonrisa fingida.

El emprendimiento tiene una forma muy elegante de humillar:

primero te hace sentir especial...

y luego te obliga a explicar por qué no funcionó.

La identidad rota

Muchos emprendedores no solo construyen empresas.

Construyen identidad.

Se convierten en:

“el dueño”,

“el fundador”,

“el que va creciendo”,

“el que se independizó”,

“el que se aventó”.

Y cuando el negocio cae,

no sienten solamente una pérdida financiera.

Sienten que perdieron quiénes eran.

Por eso hay personas que después de cerrar un negocio:

–dejan de salir,

–evitan reuniones,

–desaparecen de redes,

–ya no hablan de proyectos,

–y bajan la voz cuando alguien menciona emprendimiento.

No están descansando.

Están tratando de sobrevivir psicológicamente a la vergüenza.

SU PROPIO JUICIO SILENCIOSO

Porque el fracaso rara vez llega solo.

Llega acompañado de público.

Aparecen:

–los que “ya sabían”,

–los expertos después del desastre,

–el familiar que nunca apoyó,

–el conocido que disfruta el tropiezo ajeno,

–y el clásico: “Te lo dije”.

Curiosamente,

muchos de los que más critican...

jamás han arriesgado nada.

Nunca pusieron nómina.

Nunca firmaron créditos.

Nunca sintieron el vértigo de sostener un proyecto.

Pero son especialistas olímpicos en analizar ruinas ajenas.

La humillación empresarial tiene síntomas reales

Hay emprendedores que:

dejan de dormir,

desarrollan ansiedad,

esconden el teléfono,

tiemblan al escuchar notificaciones,

sienten culpa al ver a antiguos empleados,

y viven atrapados entre la vergüenza y el miedo.

Porque el emprendimiento moderno romantizó demasiado el riesgo...

sin hablar del costo emocional de perder.

Y sí,

existen fracasos que enseñan.

Pero también existen fracasos que aplastan.

El perfil que más termina destruido

Curiosamente,

muchos negocios no se hunden por maldad.

Se hunden por incapacidad de poner límites.

El fundador que:

–quiso salvar a todos,

–dijo que sí a todo,

–regaló márgenes,

–extendió créditos imposibles,

–cargó emocionalmente al equipo,

–evitó confrontaciones,

–y terminó sacrificándose hasta romperse.

Hay emprendedores que no quebraron por ambición.

Quebraron por necesidad desesperada de aprobación.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cuando-el-emprendimiento-deja-de-ser-nuevo-y-empieza-a-doler-parte-i-MC20221269

CAYERON EN LA TRAMPA DEL EGO EMPRENDEDOR

Esa que compró la idea peligrosa de que

“El negocio eres tú”.

Y eso es emocionalmente devastador.

Porque cuando la empresa fracasa,

la persona siente que ella misma fracasó como ser humano.

Como hijo.

Como pareja.

Como proveedor.

Como líder.

Y entonces aparece la humillación más silenciosa:

la de mirarte al espejo

y sentir que decepcionaste a todos.

PERO AQUÍ VIENE LA PARTE INCÓMODA

Muchos emprendedores no fueron derrotados por incompetencia.

Fueron derrotados por:

–exceso de fe,

–agotamiento,

–presión,

–malas estructuras,

–ego,

–ingenuidad,

–o simplemente por entrar a una guerra para la que nadie los preparó.

Porque emprender no ocurre en un laboratorio limpio.

Ocurre entre:

–impuestos,

–improvisación,

–compadrazgos,

–corrupción,

–favores,

–burocracia,

–familias,

–y supervivencia diaria.

Y aun así...

muchos lo intentan.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-punto-donde-ya-no-puedes-improvisar-parte-ii-OD20545038

FRACASAR NO ES HUMILLARNOS

Y quizá una de las mentiras más crueles del mundillo emprendedor

es hacer creer que quien pierde un negocio...

pierde también su valor como persona.

Porque, definitivamente no es así, ni nunca lo será

El negocio puede morir.

La deuda puede tardar años.

La vergüenza puede perseguirte un tiempo.

Pero la dignidad humana no depende de un Excel, un logo, un local, unas máquinas .

Porque al final, muchos de los emprendedores más peligrosos no son los que jamás cayeron.

Son los que ya conocieron la humillación...

y sobrevivieron para contarlo.

Y esos...

ya no vuelven a mirar el emprendimiento con ingenuidad.

#SaborAMandrake

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Enrique San Vicente Contreras

Enrique San Vicente Contreras

El Orquestador Silencioso de la Rentabilidad. Enrique San Vicente Contreras, un ejecutivo que ha logrado lo que el ecosistema emprendedor muchas veces promete y rara vez cumple: convertir la estrategia en rentabilidad, la calidad en cultura y la innovación en resultados concretos.

Con más de tres décadas y media de experiencia —y contando— Enrique ha estado al frente de operaciones críticas en organizaciones públicas y privadas. Desde quirófanos digitales hasta las trincheras electorales de América Latina con la Organización de los Estados Americanos, su brújula siempre ha estado calibrada hacia un Norte muy claro: crear valor donde los demás sólo ven procesos.

Formado como ingeniero en sistemas computacionales (sí, cuando las computadoras pesaban más que los consultores), Enrique no tardó en sumar tres maestrías: una en Comercio Electrónico (cuando aún sonaba exótico), otra en Gestión de Tecnologías de Información y una más en Dirección de Empresas. Porque sí, la estrategia no sólo se piensa, se ejecuta... y él ha hecho de la ejecución su arte.

Es fundador y director de Golden TI, una firma que, fiel a su nombre, no ofrece oro molido, sino consultoría tangible para empresas que entienden que el verdadero crecimiento empieza por dentro. Bajo su batuta, Golden TI ha certificado operaciones bajo estándares como ISO 9001, ISO 27001, IATF 16949, ISO 54001, ISO 37001... y la lista sigue, como si fueran medallas olímpicas, pero en forma de rentabilidad y reputación organizacional.

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