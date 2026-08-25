De joven promesa a villano hay muy poco

Recién contratado por el Manchester City, luego de romperla con el River Plate, la “Araña” como es conocido, se convirtió en campeón mundial y todo parecía sonreírle, menos el técnico Joseph Giardiola, de quien las voces críticas aseguran que siempre lo subestimó.

La raza futbolera no puede negar la irrupción de este delantero en el Mundial de Qatar 2022, fue como un aire fresco dentro de pura estrella consolidada, aceptó el reto de portar la albiceleste y en general le fue bien.

Julián Álvarez es, sin duda, un jugador diferente al resto de seleccionados argentinos, pero a últimas fechas las reacciones negativas lo sobrepasan, quizá sin razón, o como consecuencia de haber abandonado su zona discreta, donde era el chico bueno para ser llevado al lado oscuro de la fama.

Cierto o no, el delantero argentino supo responder a la exigencia de estar al lado de un monstruo, como lo es Erling Haaland pero siempre se habló de futbol con él; se mantuvo fuera del foco mediático y las temporadas pasaron, los citizens alcanzaron la gloria, entre los títulos figura la Champions League.

En busca de mayor protagonismo —y minutos— Julián aceptó una oferta del Atlético de Madrid, donde siguió explotando sus habilidades.

Así llegó la nueva aventura mundialista y Argentina, gran protagonista para bien y para mal, se convirtió en el principal tema de conversación. Al final del evento a los “ches” fueron los villanos cuyos problemas no acaban, pues varios de ellos ha sido suspendidos por actos de indisciplina y políticos.

Dentro de los no señalados tenemos a la “Araña”, impoluto hasta que dejó el aura discreta y al ser uno de los mejores del torneo, el Real Madrid y el Barcelona le echaron el ojo más “unos cuantos” millones de euros.

Los merengues fueron bateados rápidamente y a otra cosa, mariposa. En cambio, los culés se encapricharon y le han estado dando picones de costilla al Atlético de Madrid en su afán adquirir al delantero.

Por obvias razones los colchoneros no lo iban a soltar así nomás, pero ándale, que Álvarez ventiló su deseo de ir al Barça, esto aunado a la insistencia del dicho club.

Este domingo, en su regreso a La liga española la novela se puso dramática para él, pues recibió un abucheo monumental; seguramente lo acusan de ser desleal y algo más, en varias ocasiones se le ha visto con cara de pocos amigos, a disgusto en el Atlético.

De joven promesa a villano hay una cámara apuntando, redes sociales y mucho dinero llamando. Julián ya es señalado y abucheado y el escándalo apenas comienza. ¿Qué sigue? ¿Logará reponerse de estos golpes mediáticos? Ya veremos.