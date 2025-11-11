Definen alcaldes de Coahuila fechas de informe de gobierno

Alcaldes de los tres principales municipios de Coahuila realizarán sus respectivos informes de actividades en los primeros días de diciembre.

Javier Díaz, presidente municipal de Saltillo, anunció ayer su primer informe de gobierno para el 9 de diciembre por la mañana, en el Teatro de la Ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: PAN Coahuila y Nuevo León se alían para seguir con el PRI

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, efectuará el 2 de diciembre su primer informe anual de gobierno en el Teatro Raúl Flores Canelo.

El evento será aprovechado por los 12 ediles de la Región Centro-Desértica de la entidad para, en una demostración de unidad, entregar al gobernador la glosa de sus respectivos informes.

Román Alberto Cepeda, presidente municipal de Torreón, rendirá su primer informe de actividades entre el 3 y 4 de diciembre, en el Teatro Nazas, y solo falta definir la hora.

LISTA LA LISTA

En Morena comienzan a acomodarse las calabazas y ya se conocen algunos nombres de los que esta semana serán designados coordinadores distritales, es decir, candidatos a diputados locales.

En Monclova, Alfonso Almeraz, secretario de Comunicación morenista; y en Saltillo, Alberto Hurtado, van en caballo de hacienda rumbo a la reelección.

En Torreón, anote usted: por el distrito 8, a Luis Ortiz; el distrito 9 está asegurado para Antonio Attolini; el 10 le corresponde a Fernando Hernández, y el distrito 11 es para Shamir Fernández.

Esa es la foto de hoy...

TITÁNICA TAREA

118 mil 240 expedientes concluidos se dice fácil, pero es lo que actualmente la Fiscalía General, a cargo de Federico Fernández, ha logrado resolver en las distintas regiones de la entidad.

Fernández Montañez sabe que en este tema no se puede bajar la guardia y habilitó ayer personal en la Región Sureste para continuar con el abatimiento de rezagos.

La medida se ampliará en los próximos días a las regiones Norte y Laguna de la entidad, y más tarde seguirá en la zona Centro y Carbonífera del estado.

Buen programa, sin duda...

DE LOS CONSENTIDOS

Coahuila es la segunda entidad del país con mayor presupuesto asignado por el gobierno federal, pues éste se incrementó en un 4.4 por ciento, afirmó el senador morenista Luis Fernando Salazar.

El representante popular lagunero destacó que Coahuila recibirá 63 mil millones de pesos, con recursos etiquetados para Agua Saludable y el tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Lo dicho por Salazar Fernández discrepa de opiniones de los legisladores federales del PRI, que se quejaron de una baja presupuestal para la entidad.

En otro orden de ideas, el senador de la 4T resaltó que Morena se encuentra unido y que las diferencias internas quedaron en el pasado.

Veremos y diremos...

EL REGRESO DE ANCIRA

La empresa monclovense Altos Hornos de México puede volver a manos de Alonso Ancira Elizondo, a través de terceros, dijo temer el empresario Armando de la Garza.

El representante comercial aclaró que la presunta venta de la acería está muy manoseada y no descartó que sea entregada a un grupo empresarial a un precio de ganga.

De la Garza señaló que los pasivos acumulados son millonarios y seguramente el gobierno federal la entregará a cambio de pagos parciales a los trabajadores de la planta acerera.

“Al final, eso puede ser lo único rescatable”, advirtió el empresario monclovense.