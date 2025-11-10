PAN Coahuila y Nuevo León se alían para seguir con el PRI
Reconocen el esfuerzo de unificación de la dirigencia nacional albiazul, pero afirman que en Monterrey y Coahuila la alianza PRI-PAN es exitosa
Un frente común realizarán legisladores panistas de Coahuila y Nuevo León, para pedir al dirigente nacional, Jorge Romero, que acepte mantener la alianza electoral con el PRI en ambas entidades.
Los representantes populares albiazules reconocieron el esfuerzo de unificación de la dirigencia nacional albiazul, pero afirmaron que en Monterrey y Coahuila la alianza PRI-PAN es exitosa.
Adecuarán festivales en Saltillo al Mundial 2026
Las pláticas entre los legisladores coahuiltecos y neoloneses son aún informales y no se han visto con las dirigencias estatales, pero el tema avanza y se pretende aterrizar en poco tiempo.
Por el lado de Coahuila, se habla de que los diputados federales por La Laguna, Memo Anaya y Marcelo Torres Cofiño, han sido receptivos con sus homólogos de Nuevo León.
Se antoja difícil que Romero diga que no...
México se levanta
Anda fuerte el runrún de que Torreón, Monclova y Saltillo se unirán a la marcha nacional “México se levanta”, el próximo 15 de noviembre, en honor al fallecido alcalde michoacano, Carlos Manzo.
La convocatoria en redes sociales establece que los asistentes a la marcha pacífica deberán acudir con playera blanca y sombrero.
En Monclova, según la plataforma digital convocante, el evento está programado en el “rallador de queso”, ubicado en el bulevar Francisco I. Madero.
En Torreón y Saltillo aún se encuentra en etapa de definición el sitio de reunión de los caminantes que se suman al apoyo por la paz en más de 30 ciudades del país.
¿Cómo estos novedosos no se acordaron de marchar por la matanza en Allende, Coahuila?
Cuidadito, cuidadito
La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, acusada de desvío de recursos municipales y corrupción, puede convertirse en una peligrosa víctima política en la administración de Manolo Jiménez.
Y no es que Tania sea inocente de los cargos, pues está sumida hasta el fondo en los delitos de los que se le acusa, según las pruebas documentales y testimoniales existentes.
Coahuila: A Rubén Moreira lo corrieron de dos sepelios de políticos asesinados
El espinoso asunto es que la exedil es experta en victimización y manejo de redes sociales, además de que hay un sector social que no la conoce, pero la apoya por su rebeldía.
Aprehenderla y encerrarla en la cárcel por sus delitos es cosa fácil, porque las pruebas están en su contra, pero seguramente será tema nacional y los de Morena lo aprovecharán políticamente.
Expertos jurídicos señalan que es mejor ir por su hermano, Tony Flores, que, según se ve, le cae mal a todos y también está implicado en el desvío de recursos en el ayuntamiento de Múzquiz.
Mala idea no es...
Narciso ataca de nuevo
En algún momento, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, acusó al diputado morenista Antonio Attolini de cegado y alucinado por su comportamiento político contra el ayuntamiento.
Al parecer el comal le dijo a la olla, pues autoridades de Durango ahora acusan de obcecado a Román por negarse a reabrir el vado que conecta a Torreón con Gómez Palacio, Durango.
Cepeda González trae varios fierros en la lumbre, pero debe aprovechar que el segundo informe de actividades del gobernador Manolo Jiménez será en su tierra, para dejar el alucine en casa.
Y es que ya reportan desde la Perla Lagunera que Román anda mohíno y molesto con el secretario del Ayuntamiento, Lalo Olmos, dizque porque pretende adueñarse de la organización del informe.
Ande no...
Le sabe
Con mucha actividad política y social anda la representante de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera.
La política coahuilense, hace unos días, sostuvo una interesante charla con integrantes del OMPRI Coahuila acerca del papel de la mujer en la administración pública.
“Conversar sobre mi experiencia en la administración pública y mi trayectoria profesional es algo que valoro muchísimo; agradezco que me hayan invitado a este diálogo tan enriquecedor”, posteó.
No la pierdan de vista...