PAN Coahuila y Nuevo León se alían para seguir con el PRI

Un frente común realizarán legisladores panistas de Coahuila y Nuevo León, para pedir al dirigente nacional, Jorge Romero, que acepte mantener la alianza electoral con el PRI en ambas entidades.

Los representantes populares albiazules reconocieron el esfuerzo de unificación de la dirigencia nacional albiazul, pero afirmaron que en Monterrey y Coahuila la alianza PRI-PAN es exitosa.

Las pláticas entre los legisladores coahuiltecos y neoloneses son aún informales y no se han visto con las dirigencias estatales, pero el tema avanza y se pretende aterrizar en poco tiempo.

Por el lado de Coahuila, se habla de que los diputados federales por La Laguna, Memo Anaya y Marcelo Torres Cofiño, han sido receptivos con sus homólogos de Nuevo León.

Se antoja difícil que Romero diga que no...

México se levanta

Anda fuerte el runrún de que Torreón, Monclova y Saltillo se unirán a la marcha nacional “México se levanta”, el próximo 15 de noviembre, en honor al fallecido alcalde michoacano, Carlos Manzo.

La convocatoria en redes sociales establece que los asistentes a la marcha pacífica deberán acudir con playera blanca y sombrero.

