Dice la Presidenta que la economía va ‘muy bien’... pero las cifras oficiales tienen otros datos

La presidenta Sheinbaum lo repite a cada rato: la economía mexicana va muy bien, dice. Aquí una bitácora del “muy bien” de la Presidenta. Datos oficiales de los últimos dos meses:

De enero a septiembre, la creación de empleo fue la más baja en diez años (quitando el año de la pandemia). En los primeros nueve meses de 2025, se crearon 27 por ciento menos empleos formales que en los mismos nueve meses del año anterior, y eso que se incorporaron por decreto todos los trabajadores de plataformas digitales. El empleo en la industria manufacturera acumuló 31 meses en contracción. No se pueden quejar que es por culpa de Trump. Trump lleva sólo 11 meses.

La informalidad laboral está desbocada: 55 por ciento de los trabajadores del país no tienen prestaciones. El sector informal de la economía ha creado la mayor cantidad de empleos: un millón 235 mil puestos de trabajo de enero a septiembre (en ese periodo se perdieron 311 mil empleos formales).

El Banco de México recortó su previsión de crecimiento económico para este año. Calcula que ya sólo será de 0.3 por ciento. Eso fue pronóstico, luego empezaron a llegar los datos de las mediciones. Hubo números rojos en el tercer trimestre (julio a septiembre): el PIB cayó 0.3 por ciento. Para octubre, el Inegi diagnosticó que el crecimiento de la economía fue nulo: 0.0 por ciento.

La actividad industrial cayó 3.3 por ciento. En todo lo que va el gobierno de Sheinbaum solamente un mes tuvo ganancias: fue de 0.1 por ciento. La industria manufacturera cayó 15 por ciento en agosto. No se veía una baja así desde la pandemia. La producción manufacturera bajó 2 por ciento anual en septiembre, su peor caída en cinco años. El sector de la construcción cayó 15 por ciento en septiembre, tiene ya 17 meses bajando. En particular, la construcción en el sector petrolero cayó peor que cuando era la pandemia.

En agosto, la inversión fija hiló doce meses a la baja. En agosto, bajó 9 por ciento el indicador mensual de la formación bruta de capital fijo. Los inversionistas extranjeros se desprenden de títulos de deuda mexicanos. En octubre, soltaron 30 mil millones de pesos. De hecho, el número de patrones registrados ante el IMSS bajó 2.4 por ciento, con lo que acumuló 17 meses a la baja. Quizá tiene que ver con esto: por noveno mes consecutivo, cayó el índice de confianza empresarial.

Desde hace 15 años no caían las agroexportaciones. Cayeron 8.7 por ciento en el tercer trimestre de este año. La exportación de petróleo está en su nivel más bajo de los últimos 25 años. De hecho, la producción de hidrocarburos cayó 4.4 por ciento en octubre, liga 22 meses a la baja.

Los requerimientos financieros del gobierno para la deuda alcanzaron un máximo histórico. Equivalen a 52.3 por ciento del PIB.

No estoy citando en específico la caída acerera, la automotriz o la de remesas, porque están directamente relacionadas con Trump.

Frente a un panorama sombrío, el gobierno tiene dos frases que repiten como mantra: que 13 millones dejaron la pobreza (la cifra está probablemente inflada por el cuestionado cambio en la metodología de medición) y que se ha registrado inversión extranjera directa récord (pero esconden que ésta es sólo el 8 por ciento de la inversión total, que está profundamente deprimida, y que encima sólo el 10 por ciento es inversión nueva).

@CarlosLoret