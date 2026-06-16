Nuestros moditos de hablar

Sirve esta sentencia para elogiar a las morenas frente a las rubias de tez clara. El azabache es una especie de carbón fósil, de color negro, usado para hacer cuentas de collares, dijes, etcétera. Hay una hermosa copla: “Las morenas me gustan / desde que supe/ que es morena la Virgen / de Guadalupe”.

– La leche se vende en cántaros; el azabache por gotas.

He aquí algunos dichos y dicharachos que he recogido en mis últimos viajes, ya sea en libros o en conversaciones.

– No le hace que duerman alto: echándoles máiz se apean.

Se refiere a las gallinas, pero igualmente puede aplicarse a los humanos. Es otro modo de decir: “Dádivas quebrantan peñas”.

– Con un verso mal cantado se jode la letanía.

Lo escuché en León, Guanajuato. Significa que una pequeña falla puede echar a perder la mejor obra.

– El gato que se ha quemado, al ver la ceniza corre.

Se usa mucho en Tlaxcala, donde me dijeron que este refrán ya se conocía en tiempos de la Colonia, y que posiblemente tiene origen náhuatl.

– Estoy viejo, pero no espueleado.

Así me contestó un señor de Caborca, Sonora, al que felicité porque, a pesar de su avanzada edad –pasa de los 90–, se ve bien conservado.

– Debo un peso a cada santo y una vela a cada Virgen.

Esto lo dice el que debe dinero a todo mundo.

– Hacer el viaje de la paloma.

Esta expresión la recogí en Campeche. Significa irse y ya no regresar. Alude a la historia bíblica según la cual, al terminar el diluvio, Noé envió una paloma, que no volvió, indicio de que la tierra ya estaba seca.