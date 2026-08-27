Dolly Parton. Lo caro y lo barato

Dolly Parton escribió alrededor de tres mil canciones, lo que la coloca entre los autores más prolíficos. Hoy en día, la industria musical es tan pusilánime que cualquier canción medianamente exitosa (muy probablemente olvidable para dentro de seis meses) tiene a cinco o seis compositores acreditados.

Y cada quien tendrá su personal favorita: para muchos será indudablemente “I Will Always Love You” y para otros tantos “Jolene”, ambas indiscutiblemente grandiosas. Yo creo que su pieza más personal es “Coat of Many Colors” (“Abrigo de Muchos Colores”), en la que describe la situación de pobreza en la que creció, como la cuarta de una familia de 12 hijos en una cabaña en los Montes Apalaches; así como la manera digna y optimista con que aprendió a enfrentar esta condición adversa. Su padre era un hombre inteligente y trabajador que, sin embargo, no sabía leer ni escribir, así que desde muy niña Parton atestiguó la vergüenza, el aislamiento y las limitaciones a las que está condenada la gente sin instrucción. Por eso, una vez consagrada como una diva del entretenimiento, catalizó ese viejo dolor de su niñez en una obra modesta, pero concreta: la “Dolores Jane Parton Imagination Library”, fundación a través de la cual donaba un libro mensual a cada niño inscrito, enviado directamente a su domicilio, desde los cero y hasta los cinco años de edad. El proyecto inició como un pequeño esfuerzo local en su natal Tennessee, en el que incluso la cantante pudo involucrar a su padre, quien, convertido en “el señor de los libros”, le dio la mayor satisfacción de su carrera (según las palabras de la propia artista). Pero el proyecto resultó ser tan exitoso (las mediciones detectaron que los niños inscritos en “Imagination Library” ingresaban a primaria con herramientas más avanzadas de lectoescritura) que se extendió a otras áreas de EU, Canadá, Australia, Reino Unido e Irlanda. A la fecha, se estima que esta fundación ha regalado 200 millones de libros por todo el mundo. Esto ya bastaría para tener a Dolly Parton con un pie en el pedestal artístico y otro en el humanitario. Pero su espíritu filantrópico, marcado indeleblemente por las privaciones, no hallaba sosiego.

A través de “My People Fund” hizo aportaciones mensuales de mil dólares a cada una de las familias afectadas que perdieron su hogar en los incendios forestales de 2016 en Tennessee, más una entrega final de 5 mil dólares para ayudarlos a reiniciarse. Algo equivalente hizo durante las inundaciones de 2021 en la misma región. A través de becas y estímulos ayudó a abatir la deserción escolar; generó empleos en su comunidad... En abril del 2020, cuando la pandemia de COVID aún era una amenaza incierta, donó sin titubear un millón de dólares para financiar la investigación que dio como resultado la vacuna de Moderna, una de las primeras disponibles, salvando así millones de vidas por todo el mundo (incluyendo las vidas de esos necios malagradecidos antivacunas). Desde luego, como mujer, también apoyó la investigación oncológica orientada al cáncer de mama y padecimientos pediátricos. ¿Hay algo que este ángel llamado Dolly Parton no hiciera bien? Pues ahora que falleció a los 80 años, creo que nos quedaremos sin averiguarlo. Hablando de necios, algunos se opusieron a su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Es la gente chaparra y corta de entendimiento que cree que el “rock” es un género musical, cuando es en realidad una actitud frente a la vida que abarca a un montón de géneros musicales, incluyendo el country del que era reina absoluta. Y aquí lo curioso, porque siendo el country un género típico de gente blanca y conservadora, nadie pudo darle la espalda a Dolly cuando se convirtió en activista y defensora de los derechos LGBT... ¿Activista dije? Se convirtió en un auténtico ícono para la comunidad gay. Y de igual manera se involucró en el movimiento Black Lives Matter y, obviamente, en favor de los derechos de las mujeres de clase obrera. Así que, aunque sumó razones para ser aborrecida por la base más retrógrada de su “fandom”, nadie se atrevió a ello. De igual forma, cuando hizo un dueto con Kid Rock (una de las pocas celebridades que se atreven a respaldar a Donald Trump y el movimiento MAGA), alguien se lo quiso reprochar a Dolly. Pero con su respuesta desarmó al que buscó pasarse de listo con la diva: “Que te quiera a ti no significa que no pueda querer a Kid Rock. Y que quiera a Kid Rock no significa que no te quiera a ti. Yo ni juzgo ni critico, sólo acepto y amo a la gente”. Por eso, pese a enarbolar casi todos los valores que Trump abomina, desde la Casa Blanca se decretó Día de Luto Nacional con la bandera a media asta, porque Estados Unidos no pierde a una artista, sino a uno de sus mayores tesoros culturales. No habría sido casual que la comunidad gay y trans adoptara a Parton como una de sus abanderadas, pues la imagen de Dolly era todo lo profusa, explosiva y colorida con que se identifica al movimiento. Y la fascinación de la cantante por esa estética recargada de maquillaje exagerado, cabello gigante, uñas enormes, brillos y lentejuelas proviene también de su niñez. Contaba que de niña estaba embelesada por la prostituta del pueblo, a la que miraba como al ser más hermoso sobre la Tierra, con labios rojos, tacones, peinado alto, por lo que decidió que un día quería ser como ella, o al menos lucir como ella. Cuando le hacían alguna observación o crítica sobre su estilo excesivo, ella respondía con ironía y sentido del humor: “It costs a lot of money to look this cheap”, es decir: “Cuesta mucho lucir así de barata”. ¡Qué maravilla! ¡Gracias, Dolly Parton... We will always love you!