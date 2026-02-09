Dont cry for my Israel

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 9 febrero 2026
    Dont cry for my Israel
    Dont cry for my Israel. Vanguardia

Los exabruptos del presidente argentino Milei en el muro de los lamentos olvida sus ovejas sudamericanas

Oscuridad de casa. Lumbrera de la calle. Los exabruptos del presidente argentino Milei en el muro de los lamentos olvida sus ovejas sudamericanas. A los descamisados, los habitantes de las villa cartoneras.

Milei tan extremo y falso. Patalea y abraza al rabino. Luego enjuga las lágrimas. En el mundo imaginario del presidente argentino no caben Quino, Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Martín Caparros, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis y a quienes vagan por los supermercados.

Hacen cuentas. Ya ni siquiera del papel higiénico genérico les alcanza. Volverán al uso del papel periódico. Comer. Casi a la carta. Quien tenga el as es quien se lleva el platillo de las tres porciones.

Milei sigue su viaje. Le rodean los oligarcas y esa camarilla de gestores del Fondo Monetario Internacional. Terapia de choque. Ni siquiera. Muerto el ajusticiado, el despedido, los burócratas, los profesionistas liberales.

La Argentina arde. Ni siquiera el ir y venir del apasionamiento futbolero. Impuestas nuevas normas legales. Les inconforma del único plato fuerte en los barrios populares.

Al alza los secuestros exprés, el robo a las casas habitación. Migrar a la bella Italia, a los pasajes de lavaplatos en Texas. A bailar en los centros nocturnos para mujeres y varones.

Milei llora y continúa acongojado por las filas de nombres de agraviados por su herencia hebrea. Mientras arde la pampa y el aliado de bifes baratos para exportación. Los preferidos de los restaurantes de estrella Michelin en la quinta avenida de Nueva York. A donde van a parar los comensales dolientes al finalizar sus consejos morfológicos del neoliberalismo sudamericano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
política

Localizaciones


Israel

Personajes


Javier Milei

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos