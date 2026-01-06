El aire que respiramos en Saltillo está cada vez peor

Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles, pero habrá que reiterarlo porque la necesidad de actuar al respecto es imperiosa: la calidad del aire que respiramos los habitantes de la zona metropolitana de Saltillo es cada vez peor.

Los datos publicados por la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila lo reflejan de forma contundente: durante el año 2025, el número de días en que la calidad del aire fue “mala”, “muy mala” o “extremadamente mala” creció en relación con lo ocurrido en 2024.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública , cuando el aire que respiramos se ubica en los parámetros señalados se recomienda que las personas reduzcan o suspendan las actividades al aire libre, dependiendo de su pertenencia a grupos sensibles o de las afectaciones que eventualmente padezcan.

¿Por qué? Porque respirar aire de mala o muy mala calidad implica riesgos significativos para la salud. Y entre estos se encuentran algunos de carácter inmediato, como padecer tos e irritación de ojos y garganta, pero también otros de largo plazo como enfermedades respiratorias graves, cardiovasculares o cáncer, que traen consigo el riesgo de muerte prematura.

Los riesgos de largo plazo, en particular, debieran preocupar –y ocupar– a los responsables de las instituciones sanitarias, pues constituyen un elemento más de presión sobre el sistema público de salud.

De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), la contaminación atmosférica es responsable de alrededor de siete millones de muertes prematuras, cada año, en el mundo. ¿Cuántas de esas personas que están muriendo a causa de la mala calidad del aire que respiramos, lo están haciendo a nuestro alrededor?

Al respecto, es necesario insistir en un hecho que, por obvio, parece no tenerse en cuenta con la gravedad que implica: respirar es una actividad que los seres humanos no podemos dejar de hacer. Y eso implica que respiraremos, en todo momento, el aire que esté disponible.

Son muchas las ciudades del mundo en donde, tal como ocurre hoy en Saltillo, se ignoró largamente el problema, lo cual implicó dejarlo avanzar hasta límites inadmisibles. Y cuando al final se reaccionó, obligados por las circunstancias, el costo de las medidas que debieron adoptarse fue mucho más alto.

¿Qué debe ocurrir en la capital coahuilense para que cobremos conciencia del riesgo sanitario en el cual nos encontramos y, a partir de ello, reaccionemos para atajar el problema de contaminación atmosférica que padecemos desde hace ya demasiado tiempo?

Cabría esperar que el sentido común nos obligara a reaccionar en la dirección correcta, es decir, en el sentido de comenzar, de manera urgente, el diseño e implementación de medidas que contengan el deterioro de la calidad del aire que respiramos y, en el corto y mediano plazos, lo reviertan.

Ojalá y lo hagamos pronto.