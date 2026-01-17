Y el año apenas comienza...

Mitad de enero, primer mes del 2026: un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero, pero perceptible en otras partes como Ciudad de México. Uno de los más fuertes en años recientes y una réplica hace unos días de magnitud 5.

Se ha difundido en estos primeros días que México registrará la inflación médica más alta del mundo, con aumentos de más del 10 por ciento.

La Presidenta hace un llamado a la justa medianía, otra vez, después de un viaje por Europa de Gerardo Fernández Noroña.

El ataque e intervención militar estadounidense en territorio venezolano para secuestrar (capturar, dice la retórica de Donald Trump) a Nicolás Maduro y comenzar a controlar las ventas de petróleo del país latinoamericano, además de otros intereses económicos.

Las amenazas de intervención por parte del presidente de Estados Unidos a México para combatir a los cárteles y la respuesta, nuevamente, de la presidenta Sheinbaum, de rechazar la presencia de tropas militares extranjeras en territorio mexicano.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió advertencias de riesgos por operaciones militares en el tráfico aéreo del Pacífico.

La amenaza de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, la respuesta de los países europeos y la reacción de anunciar aranceles a los países aliados de Groenlandia.

El asesinato de una mujer a manos del ICE en Minneapolis y la reacción de la comunidad, incluido el alcalde y el gobernador. Las protestas que siguen elevándose y la situación ha polarizado a Estados Unidos.

En Irán, las protestas continúan con más de 3 mil muertes y el incremento de las tensiones internas, con las repercusiones geopolíticas que esto representa.

En la región, la fabricación de un caso por parte de la justicia de Nuevo León para detener al director General de VANGUARDIA, donde se ha terminado por evidenciar, en estos días, una red de extorsión institucional.

AL TIRO

Es apenas la mitad del primer mes del año y parece como si el mundo hubiera decidido acelerar su propio desgaste, acumular sobresaltos, tensiones y señales de alarma en un lapso mínimo. La realidad no da tregua: sacude la tierra, encarece la vida, crispa la política, militariza el lenguaje y normaliza lo impensable. Todo ocurre demasiado rápido, como si estuviéramos aprendiendo a vivir en un estado permanente de urgencia.

Hay una sensación de fragilidad que se cuela en cada noticia: la soberanía amenazada por un megalómano, la justicia manipulada a conveniencia, las fronteras tensas, la violencia como herramienta de gobierno y una tensión geopolítica en el alambre.

No es sólo que pasen muchas cosas, sino que pasan sin dar tregua, sin pausas. Volteas a un lado, volteas a otro. El mundo se mueve de forma vertiginosa, entre la resistencia y la necesidad de reflexión.

Por eso es momento de que, si todo ocurre tan rápido, también se acelere la capacidad de entender, de cuestionar y de no acostumbrarse. Y apenas vamos en la mitad de enero.