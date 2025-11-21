El caño del creador

Vimos a las amazonas venir desde atrás. Super el mayor marcador en contra. Fuera de su entorno. Aplicaron la máxima. Resiliencia. Los argentinos le llaman caño cuando pasa el balón entre las piernas.

En México le llamamos hacer la zambiña. Futbol champange. Por el campeonato de la liga femenil. Contra América. Del tres a cero. Igualar las cartulinas. Incluso pudieron regresar en Nuevo León con la victoria.

Queda el cotejo de vuelta. En el Estadio Universitario. Mientras ello sucedió, Thailandia, la tierra donde millones de budistas, libre pensadores, musulmanes y quizá cristianos, la señorita representante del estado de Tabasco, Fátima Bosch logró vencer a las otras 119 concursantes. Convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener el galardón de belleza.

Por encima del prejuicioso organizador mentiroso, cretino y misógino. Ahí quedaron exhibidas las limitaciones de calladita te ves más bonita.

Los connacionales ingeniosos de la necesidad a ultranza. Un túnel marca registrada. Todos los del Cartel de Sinaloa. Las dos huidas del Chapo Guzmán. La primera inaudita en carrito de ropa sucia. Negocio de las máximas autoridades. Sigue la línea del dinero. Llega por todo el sistema penitenciario hasta Los Pinos. En el despacho de Vicente Fox Quezada. Strike one. La recaptura. El descabezamiento del régimen panista en la presidencial imperial de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Strike two.

El pasadizo hasta la habitación privada y privilegiada del capo. Vaya manera de evadir a la justicia. Ahora en proceso de muerte en vida. 23 horas al día con luz blanca.

Todo nuestro espacio territorial, al paso de los ductos de PEMEX hacia las refinadoras, al descubierto. El kínder fachada en la capital. Aroma a combustible y a aromatizante para trapear.

Al despiporre de jamás capturar a los culpables. Los pájaros en el alambre avisan a sus protectores monetarios.

Viva la nación de los creativos del caño. Sin ellos jamás existirá la libre empresa criminal y el libre mercadeo de combustibles sin pagar impuestos.