El crucero del bienestar

En vista de lo anterior, surge como la posibilidad más firme para resolver este problema optar por la vía marítima, la cual incluso está en sintonía con las palabras empleadas por la jueza. De concretarse esta opción, se tendría que contratar un crucero con capacidad suficiente para acomodar a una multitud; las grandes naves pueden transportar entre 3 mil y 7 mil 600 pasajeros. Si a esto le sumamos la tripulación, la cifra ascendería a 10 mil personas.

Como reacción a la información aportada por quien fuera el Secretario de Seguridad de Sinaloa , la jueza que lleva el caso declaró: “Vendrán olas de acusaciones”. Es decir, habría mucha gente señalada e inculpada, y en caso de que Estados Unidos quisiera juzgarlos a todos, se presentaría un enorme reto logístico. Trasladar a tanta gente por tierra sería sumamente complicado; hacerlo por aire tomaría mucho tiempo y resultaría muy costoso; si se optara por el ferrocarril, no se tiene la infraestructura necesaria para hacerlo y, además, los trenes se descarrilan. En el lenguaje oficial se dice deslizamiento de las vías.

Habría que ver si un barco sería suficiente, pues de ser cuantioso el número de señalados, se tendrían que emplear varias embarcaciones. En el hipotético escenario de recurrir a este medio de transporte, los navíos tendrían alojamientos diferenciados: los mejores lugares serían ocupados por las personas VIP; los integrantes del círculo cercano y, tal vez, algunos miembros del gabinete. En el Tier 2 estarían los gobernadores, líderes del Congreso y militares de alto rango. Luego, en el Tier 3, veríamos a dirigentes del partido oficial, alcaldes, otros políticos y algunos empresarios.

El abordaje tomaría tiempo, ya que los involucrados en la travesía deberán vestir prendas de color gris y, por lo tanto, los hombres se despojarían de sus guayaberas y las mujeres de sus blusas y faldas coloridas. No faltarán los bromistas que digan que, debido a la cantidad de miembros del partido en el poder, su Consejo Nacional contaría con el quórum suficiente para sesionar en alta mar.

Para hacer más llevadero el viaje, que saldría de Altamira, Tamaulipas —vaya ironía, pues este fue un puerto muy utilizado en las maniobras del huachicol fiscal—, los viajeros podrían disfrutar de una dieta basada en tamalitos de chipilín y aguas frescas —remember Echeverría—, aunque existe la posibilidad de que algunos influyentes, por abajo del agua, degusten platillos como filetes bañados con salsa orgánica de oro, rociados con vinos de alta gama de las bodegas francesas, sin dejar de lado el champagne.

Los organizadores del traslado, procurando el sano esparcimiento de tan distinguidos viajeros —¿viaje sin retorno?—, contemplan contratar los servicios de Galilea Montijo como animadora. Figurarían en el elenco, entre otros, Eugenia León y Silvio Rodríguez; y, para elevar la calidad de la diversión, Elenita Poniatowska dictaría algunas conferencias de alto contenido cultural. Desde luego, no podría faltar Paco Ignacio Taibo para repartir algunos de los 21 millones de libros que mandó editar, cuya idea original fue elevar los índices de lectura, sin que exista evidencia de que tal objetivo se hubiese alcanzado.

Cuando los navegantes arriben a las costas de Nueva York, acudirá a recibirlos un contingente de uniformados para, de inmediato, conducirlos a su destino final: estadios y auditorios previamente acondicionados, mientras se llevan a cabo los procesos respectivos. Con los primeros rayos del sol desperté de un profundo sueño, bañado en sudor, con el firme propósito de no volver a cenar asado de puerco acompañado de frijoles refritos.

Redondeo: Recordando las palabras de San Juan Pablo II, se puede decir: Coahuila siempre fiel; los resultados de la jornada electoral de este domingo habrán de confirmarlas.