El divorcio se contagia. Consejos para blindar tu relación

En los últimos años, he observado una gran epidemia de divorcios en el mundo actual. ¿Quién de nosotros no vive dentro de su familia un divorcio? ¿Por qué? Podemos pensar que hay muchas causas del divorcio, como la falta de comunicación, las diferencias en la crianza, los problemas económicos o la infidelidad. Sin embargo, una nueva línea de investigación científica plantea una idea inquietante y reveladora: el divorcio puede ser “contagioso”.

Un estudio encabezado por Rose McDermott, de la Universidad de Brown, en conjunto con James Fowler y Nicholas Christakis, analizó tres décadas de datos de más de 12 mil personas dentro del prestigioso Framingham Heart Study. La conclusión fue clara: el divorcio no es sólo un asunto privado o causado por motivos internos, sino también social. Si una persona cercana a ti (un amigo o familiar) se divorcia, tu probabilidad de divorcio aumenta en un 75 por ciento. Y si se trata de un amigo de un amigo, el riesgo aún sube en un 33 por ciento.

Este fenómeno es lo que los sociólogos llaman contagio social: la propagación de actitudes, creencias o comportamientos a través de las redes humanas. Así como se puede “contagiar” una moda, una dieta o una actitud ante la vida, también se puede transmitir el enfoque hacia el matrimonio... y su término.

Los investigadores explican que el divorcio puede propagarse en un grupo como lo haría un rumor o chisme. ¿Cómo?

- Se reduce el estigma: Ver que otros se separan y continúan su vida, normaliza la idea del divorcio como una alternativa aceptable.

- Se abre la posibilidad mental: Una opción que antes parecía impensable empieza a visualizarse como válida.

- Se alteran las dinámicas sociales: La separación de una pareja puede modificar las relaciones entre grupos de amigos, generando tensión o aislamiento.

La buena noticia es que el contagio también puede ser positivo: así como los divorcios afectan, los matrimonios saludables inspiran y fortalecen. Aquí algunos consejos para blindar tu relación frente a las presiones externas:

1) Rodéate de matrimonios estables. Las parejas sanas ayudan a crear un entorno emocional seguro, donde el compromiso se refuerza.

2) Cuida tu red social. Las parejas con más amistades y redes de apoyo se divorcian menos. Las amistades son una especie de sistema inmunológico para el matrimonio.

3) Apoya sin imitar. Escuchar a amigos en crisis es valioso, pero evita replicar sus decisiones sin un análisis profundo con tu pareja.

4) Conversen sobre influencias externas. Si el divorcio de alguien cercano ha generado dudas o temores, háblenlo abiertamente.

5) Refuercen su vínculo. Pasen tiempo de calidad, hagan proyectos juntos, busquen ayuda profesional a tiempo. Un matrimonio fuerte no se improvisa: se construye día a día.

El matrimonio no ocurre en aislamiento. Está inmerso en una red de relaciones que pueden fortalecerlo... o debilitarlo. Por eso, cuidar tu entorno social también es cuidar tu relación. Si nos rodeamos de vínculos sanos, promovemos un ambiente donde el compromiso, la empatía y el amor también se “contagian”.

En un mundo donde muchas relaciones se diluyen, seamos agentes de unión y esperanza. Protejamos no sólo nuestro matrimonio, sino también los matrimonios que nos rodean.