El tradicional Foro Económico de Davos, Suiza, donde se reúnen anualmente los líderes globales de la política, de los grandes corporativos, de las finanzas y en general quienes influyen en la sociedad —así como los más importantes medios de comunicación—, estuvo dominado por la fuerte presencia del presidente Trump y el tema de las exigencias de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Sin embargo, por primera vez en una reunión de tan alto nivel se mencionó la posibilidad de estarse viviendo el fin de una era y el nacimiento de otra, que no sabemos aún como será.

El primer ministro canadiense Mark Joseph Carney fue quien lanzó esta frase premonitoria.

Vivimos tiempos inestables donde prevalece el conflicto. Parecen regresar las actitudes expansionistas de los países líderes y ello está generando enfrentamientos que ponen en riesgo la paz mundial.

La invasión rusa sobre Ucrania, la confrontación entre Israel y la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza, así como la pretensión del presidente Trump de tomar control sobre Groenlandia, parecen ser un “deja vu” del tratado denominado “Conferencia de Berlín” —de 1884—, en que las grandes potencias europeas se repartieron África.

En el plano presente y cotidiano estamos viviendo una peligrosa transición entre un modelo social y político que ha caducado y está generando graves conflictos, y por otra parte, la promesa de uno nuevo que suponemos traerá equidad, justicia y paz, pero que aún no logramos visualizar —y por tanto— genera temores, como lo es el potencial incierto de la IA si se saliese de control a sus creadores.

Ya se empezó a visualizar en el Foro de Davos que el estado de derecho —que daba certeza jurídica en los conflictos entre países— está siendo sustituido por la fuerza bruta de los aparatos militares de las grandes potencias globales.

Los organismos multinacionales que antes daban certeza jurídica a las relaciones entre países —como son la ONU y la OEA, entre otros— hoy han quedado debilitados por los cuestionamientos de los grandes líderes populistas respecto a su autoridad moral como mediadores en los grandes problemas internacionales, relegándolos, por tanto, a actuar como foros de reflexión, muy lejos de aquellos tiempos en que los 90 mil “Cascos Azules” de la ONU intervenían en los graves conflictos como una fuerza militar multinacional que tiene como misión garantizar la paz.

La declaración del secretario general de la ONU, António Guterres, anticipando un colapso financiero ante la falta de pago de cuotas, iniciando la lista de deudores Estados Unidos, seguido de China, Rusia e incluso México, muestra la pérdida de autoridad de este importante organismo.

Como nunca antes hoy se vive un vacío de autoridad moral en la política internacional, que está siendo capitalizado por la voluntad personal de los líderes de las grandes potencias mundiales, que hacen de lado los protocolos diplomáticos y las formas conciliadoras de resolver los problemas de forma tribal, a través de la ley de la jungla.

Estas formas autoritarias de hacer política —y los graves conflictos que provocan— nos confirman que estamos viviendo la crisis que anticipa a los grandes cambios de era, pues representan lo que ya no queremos para resolver los problemas de forma tribal, a través de la ley de la jungla.

La era de los grandes caudillos voluntariosos e impositivos está llegando a su fin, con los síntomas de la vejez de sus grandes líderes. Vejez física pero también de pensamiento e ideas arcaicas, que representan viejos tiempos de esplendor imperial.

La gran incógnita es si las nuevas generaciones ya están listas para el relevo, con una visión fresca de futuro, o ya fueron contaminadas y condicionadas por los viejos que no tardarán en irse.

Del Foro de Davos, en el que tradicionalmente se vislumbraban las tendencias mundiales, ya empezaron a salir las primeras señales de que los modelos políticos y sociales vigentes ya caducaron y debemos estar atentos a las nuevas tendencias.

¿A usted qué le parece?

