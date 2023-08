El Foro de Sao Paulo y los libros de texto mexicanos

Del 29 de junio al 2 de julio de este 2023, tuvo lugar en Brasilia, la capital política de aquel país, el XXVI encuentro del denominado Foro de Sao Paulo (FSP), una agrupación de partidos y grupos políticos de izquierda de América Latina, fundado precisamente por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990. Sus fundadores insignia: Luiz Inácio “Lula” da Silva y Fidel Castro. Tuvieron una asistencia de 170 representantes de 23 naciones, 80 invitados de partidos internacionales y más de trescientos delegados de casa. La voz cantante por la izquierda mexicana corrió por cuenta de la diputada petista del Congreso de la Ciudad de México, Circe Camacho, a la que apuntan quienes la conocen como la más faltista, buena para repartir culpas y mala para asumir su ristra de irresponsabilidades. Se explica esa actitud... El suceso estuvo de manteles largos, dadas las victorias electorales de la izquierda en 10 países. Por supuesto quien tuvo a su cargo la inauguración fue don Lula. Y nunca faltan los hechos que lapidan los dichos. Y esto viene a colación, porque Lula se puso a exigir públicamente que el hijo putativo de Chávez, léase, Nicolás Maduro, ya dejara el poder por la vía electoral, y al mismo tiempo las instancias administrativas de Venezuela, que se postran de hinojos ante el dictadorsete, le enderezaban un desaseado procedimiento de inhabilitación a María Corina Machado, que le impide por 15 años presentarse como candidata a cualquier cargo de elección popular ¿Por qué? Muy simple: es la carta más fuerte de la oposición venezolana. ¿No le suena familiar? Aquí el que desgobierna quiere darle matarile a Xóchitl, no igual, pero sí muy parecido. Nomás que aquí se topó con un Poder Judicial que no es su súbdito.

Por otro lado, pretendía Lula hacer una lavada de cara a quienes ejercen al poder como monarcas absolutistas, pero no se pudo, al final del día, son lo que son y les sale el cobre. El documento eje, presentado en el XXVI Encuentro del FSP consta de 98 puntos, saturados de ideología rojo Marx, de reclamos y señalamientos, a la diestra, y loas y más loas a la siniestra. Ah... y me encontré palabritas por docenas del documento en cita, cuando me puse a estudiar los libros de texto para los niños y jóvenes mexicanos de primaria y secundaria, que hicieron en lo oscuro, los mozos del iluminati. Ahora viene la jornada de la “explicación” sobre los libracos. Ni “maiz” –así, mal escrito- paloma, como dicen en mi rancho, “palo dado ni Dios lo quita...” Es una más de las perversiones de...

Subrayan los foristas que el FSP se realiza en un momento de profundas transformaciones en la situación política de América Latina y el Caribe, signadas por el cambio favorable de fuerzas a su favor y el desplazamiento del efecto ideológico y político capitalista neoliberal, que está llevando “a las fuerzas de la derecha y la ultraderecha, desplazadas en las urnas, a intentar volver al poder con el apoyo del sistema judicial y los monopolios de la información”. Hacen hincapié en la lucha de la izquierda para erradicar la pobreza, “y alcanzar la integración económica, social y política de América Latina y el Caribe”. Háganme el refabrón cabor, como dice don Armando, si lo que estamos viendo en México es el AUMENTO DE LA POBREZA en toda su infausta dimensión. Reparten el dinero del erario, salido de los bolsillos de los que sí pagamos impuestos, para cubrir sus programas asistencialistas que entregan sin estudio socioeconómico de por medio, así NO SE RESUELVE LA MARGINACIÓN.

A la gente más vulnerable de este país, por ejemplo, la privaron del seguro popular, le endilgaron un Insabi que sirvió para dos cosas, para nada y para nada, de tal suerte que quien se enferma y no tiene ni ISSSTE ni IMSS, pues que Dios se la ampare buena, lo que le “da” el gobierno lo gastan en medicinas. Menuda ayuda. Son recurrentes en los contenidos del documento los conceptos, neofascismo, imperialismo, ultraderecha neofascista... ¿En que pasaje trasnochado de la Historia se quedaron sus “ideólogos”? Y con toda esta basura trasladada a los textos, es con la que pretenden EDUCAR, en México, a niños y adolescentes. No puede ser. No lo permitamos. Es un crimen de lesa humanidad. Celebraron en su encuentro en Brasilia, los triunfos presidenciales, como el de México en 2018 y destacaron como ejemplos de éxito de la izquierda, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si hay tanta bonanza y prosperidad en esos lares ¿por qué sale huyendo despavorida su población? Aplaudieron los liderazgos de Colombia, Honduras, Bolivia y Venezuela, porque el imperialismo no ha podido fragmentar la región. Destacan el predomino de lo social y lo colectivo, como identidad latinoamericana y caribeña. Hablan de los saberes sociales como auténticas expresiones de identidad cultural. Al individuo, al desarrollo integral de este, no se refieren.

Sin individuos educados, no adoctrinados, NO HAY NACIÓN, porque la nación es el resultado de las acciones de cada persona conocedora de sus talentos y virtudes, que viene de una comunidad donde aprendió la maravilla de ser solidario, consciente de sus conocimientos y habilidades. Los jóvenes no tienen futuro con una preparación sostenida en conceptos de un mundo que YA NO EXISTE. Compatriotas tengamos la grandeza de entendernos con inteligencia y respeto, y apuntalemos con ella el futuro de un México en el que quepamos todos. Que suene un rotundo NO a los textos emanados del FSP, producto del odio de una izquierda cerrada y prepotente, con los que pretenden contaminar el intelecto de la niñez mexicana.