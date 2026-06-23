El mejor del mundo sólo necesita futbol

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Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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Al árbitro le entró el miedo o quizá la actitud de ‘quedabien’ con quien le paga, y a ese pagador no le conviene que Messi abandone prematuramente el partido y sea suspendido por “cochino”

En tiempos donde la tecnología ha permitido un avance en la justicia futbolera, se pone de manifiesto la buena lid, la competencia leal y sobre todo, la transparencia de aquellos encargados de llevar a buen puerto cada encuentro de naciones.

El video arbitraje (VAR) ha tomado protagonismo, quizá desmedido, pero necesario para terminar con la polémica, o eso sería lo ideal: que no haya cabos sueltos en un partido, nada de sospechas de algo o de alguien y sobre todo, nada de reclamaciones de los actores de la cancha.

Entonces, ¿qué te pasa, Argelia, por qué protestas ante la FIFA por aquella acción donde un jugador, superado por uno de los tuyos, sacó su lado violento y le propinó tremenda plancha por detrás?

https://vanguardia.com.mx/deportes/no-se-lo-calla-philipp-lahm-explota-contra-gianni-infantino-y-asegura-que-la-fifa-vendio-el-mundial-GE21618943

La respuesta es simple: por medio del VAR, 70 mil personas en el estadio Arrowhead y millones de televidentes alrededor del mundo se dieron cuenta de la acción, que es por lo menos, de tarjeta, sin embargo, el agresor continuó su partido como si nada, minutos más tarde empató el récord de más goles individuales en la historia de los mundiales.

A casi nadie le surge la duda: si la artera falta la hace un hijo de vecina, se hubiera ido a los vestidores en corto, a simple vista un árbitro lo hubiera expulsado y si no lo vio, entonces aquí entra el bendito VAR para apoyarlo y hacer justicia.

Pero, pequeño problema, no era “perico de los palotes”, sino el considerado para millones, el mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, el heredero de las glorias de Maradona, Pelé y Cruff.

¡Válgame Dios! Al árbitro le entró el miedo o quizá lo que le entró es la actitud de “quedabien” con quien le paga, y a ese pagador no le conviene que Messi abandone prematuramente el partido y sea suspendido por “cochino”.

El cálculo no les resultó, pues la presión mediática, las redes sociales y la gente no fanática del 10 argentino aventaron el grito de ¡justicia! en el cielo, con ello recordando la polémica surgida en el anterior Mundial, donde a los celestes les marcaron penaltis a favor por racimos, por poner un hecho sospechoso, de los varios que se manejan.

La calidad de Lionel Messi nunca ha estado en entredicho, tampoco de la selección pampera, quien lo haga merece ser quemado en la hoguera por blasfemo, profano y sacrílego. Que quede claro, en esta columna no cuestionamos las habilidades y méritos de esta leyenda.

Pero, joder, una leyenda, el mejor jugador del mundo, el GOAT, no necesita de estas ayudas. Messi, al parecer, sí las ha utilizado y de sobra. La FIFA estaba urgida de un ídolo ante la sequía de ello, ante la muerte de Maradona y el retiro de elementos como Zidane o Ibrahimovic.

Messi fue el elegido y lo hicieron campeón del mundo.

Es lamentable recurrir a esas triquiñuelas y es una mentada para quienes deseamos ver triunfar la competitividad sobre el favoritismo.

Pero bueno, este lunes fue diferente y contra Austria, Messi se dedicó a lo que más le sabe, meter goles y ser una leyenda del futbol. Nada de polémicas ni sospechosismos, sólo futbol.

Lo dicho: el mejor del mundo sólo necesita futbol.

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Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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