El Mundial y la cancha fiscal

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Opinión
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    El Mundial y la cancha fiscal
    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la autoridad legal para aplicar la legislación fiscal y aduanera, recaudar impuestos. ESPECIAL.

Cuatro jugadas para no perder ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

El Mundial terminó. España levantó la copa, Messi se fue llorando y usted volvió a la oficina. Pero antes de guardar la playera, permítame contarle algo: durante un mes, 48 selecciones jugaron bajo el mismo reglamento. No tuvieron la misma estrategia, el mismo presupuesto ni el mismo camino. Cada una compitió con lo que tenía.

En la cancha fiscal sucede algo parecido, aunque con una letra pequeña importante. No todos los contribuyentes tienen las mismas obligaciones. Estas dependen de su régimen fiscal, su actividad y el tipo de ingresos que obtienen.

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Lo que sí comparten es la responsabilidad de conocer las reglas que les corresponden, cumplirlas y conservar evidencia de que lo hicieron. Cuatro historias del torneo se lo explican mejor que yo.

Gilberto Mora debutó a los 17 años. Jugó de titular contra selecciones que le doblan la edad, bajo exactamente las mismas reglas que un veterano. Nadie le entregó un reglamento relajado por ser debutante. En lo fiscal tampoco existen partidos de preparación.

Desde que usted inicia actividades y queda sujeto a un régimen fiscal, comienzan las obligaciones que le correspondan: emitir facturas, presentar declaraciones, llevar determinados registros o pagar impuestos. No todas aplican a todos, pero la inexperiencia no cancela las que sí le corresponden. El RFC no es una credencial decorativa. Es el registro de que usted ya entró a la cancha.

Guillermo Ochoa acudió a su sexto Mundial y cerró una trayectoria que comenzó cuando algunos de sus compañeros todavía estaban aprendiendo a caminar. Su historia deja otra lección: la experiencia sirve, pero los partidos se sostienen con registros, estadísticas y evidencia.

Las facultades del SAT para revisar a un contribuyente se extinguen, por regla general, en cinco años. Hay excepciones, plazos mayores y situaciones que pueden suspender el conteo.

Durante ese tiempo, su principal defensa es el expediente: contabilidad, comprobantes fiscales, estados de cuenta, contratos, pedidos, entregables y cualquier documento que permita reconstruir lo sucedido.

No basta con decir: “Yo sí cumplí”. En una revisión fiscal, la memoria tiene menos valor que un archivo ordenado. Conserve la documentación durante el plazo que corresponda y, sobre todo, asegúrese de que las piezas cuenten la misma historia. Una factura que dice una cosa, un banco que refleja otra y un contrato que nadie encuentra son el equivalente fiscal de una defensa que marca cada quien por su lado.

Cabo Verde, un país con poco más de medio millón de habitantes, llevó a Argentina hasta los tiempos extra y perdió apenas 3-2. El tamaño no le impidió competir con el finalista.

Si su negocio es pequeño, tome nota. Ser un contribuyente de menor escala puede significar obligaciones distintas o algunas facilidades, pero no lo vuelve invisible.

Sus facturas circulan en el mismo ecosistema digital, sus pagos dejan rastros bancarios y su información puede compararse con la de clientes y proveedores. El riesgo no depende únicamente del tamaño. Muchas veces depende de las inconsistencias.

¿Recuerda las botellas de cátsup tapadas con cinta y el Azteca rebautizado “Estadio Ciudad de México”? La FIFA cubrió toda marca que no le pagara. Pero tapar la etiqueta no cambió lo que había dentro de la botella. En materia fiscal sucede lo mismo. Usted puede llamar “asesoría” a un pago, “préstamo” a un depósito o “aportación” a una transferencia. También puede tener una factura impecable.

Pero el nombre y el comprobante no sustituyen la realidad de la operación. El SAT, como la FIFA con sus patrocinadores, ve lo que le interesa ver a través de sus cruces de información. Un gasto no se vuelve deducible por taparlo bien. Se vuelve deducible por ser real, por tener materialidad.

Y llegamos al pitazo final, con dos imágenes que resumen todo.

Países Bajos se puso arriba, se sentó a defender la ventaja... y le empataron al minuto 90. Terminó eliminada en penales. Se confió con el marcador a favor —como el contribuyente que ya declaró, ya pagó y cree que está a salvo— hasta que la revisión le cayó en tiempo agregado, dentro de esos cinco años en que el árbitro todavía puede cobrar.

España, en cambio, fue campeona recibiendo un solo gol en todo el torneo. No ganó el que metió más goles. Ganó porque dejó muy pocos espacios para que el rival la sorprendiera.

Usted decide de qué lado de la cancha quiere jugar.

Y una cosa más. Durante un mes, la FIFA le tapó el nombre al Azteca y lo llamó “Estadio Ciudad de México”. Pero hay algo que ninguna cinta alcanzó a cubrir: es el único estadio del planeta que ha albergado tres Copas del Mundo. Eso no se rebautiza. México volvió a abrirle la puerta al mundo, y el mundo lo vio. Guarde la playera, sí. El orgullo, ese, no se guarda.

huorsa@ortizgarza.com.mx

X: @huorsa

Substack: Historias de impuestos bien contadas

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Hugo René Ortiz Santos

Hugo René Ortiz Santos

Columnista de VANGUARDIA, comediante fiscal por vocación no diagnosticada. Dicen que los contadores nacemos sabiendo sumar... pero Hugo René también nació sabiendo restarle drama al SAT. Es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Tec de Monterrey, lo que básicamente significa que aprendió a sufrir con estilo y corbata. Tiene dos maestrías: una en Impuestos (porque a alguien tenía que gustarle eso) y otra en Derecho Internacional, por si alguna vez hay que explicarle al SAT que el tequila no se exporta con IVA incluido.

Empezó su carrera en California, donde trabajaba en una empresa de arroz... porque uno tiene que saber de granos antes de hablar de deducciones. Luego se fue metiendo al mundo de la contaduría, ese hermoso universo donde la emoción más fuerte es cuadrar el balance a la primera. Y cuando pensó que ya nada podía sorprenderlo, ¡lo invitaron al mismísimo SAT! Así es: fue asesor de la jefa del SAT y también trabajó en Planeación, es decir, ayudó a diseñar el mapa del infierno... pero con Excel.

Hoy es socio director en la firma Ortiz Garza y Asociados, donde lidera proyectos fiscales y se dedica a hacerle la vida más fácil a los que le temen al buzón tributario más que a su ex.

Además de contar números, también cuenta historias: fue conductor de “Frecuencia Fiscal” durante 14 años, donde explicaba impuestos como si fueran recetas de cocina (”agarre su CFDI, métalo a la licuadora fiscal y espolvoree deducciones”). Hoy conduce el pódcast “Entre Contadores”, donde se hablan de temas serios... pero con risas entre líneas y anécdotas que harían llorar a un auditor.

También ha sido catedrático, presidente de comisiones, columnista en El Financiero y miembro activo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es decir, Hugo René no solo conoce la ley, también sabe aplicarla sin que a uno le den ganas de esconderse en las Islas Caimán.

Si alguna vez pensaste que los impuestos eran cosa seria... es porque no has leído una columna de Hugo René. Prepárate para entender tus finanzas como si te las explicara tu compadre chistoso... pero con cédula profesional.

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