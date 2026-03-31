El museo del vacío con vistas al mar

El insomnio del Vedado y la náusea del buffet. Arribamos a La Habana cuando la madrugada todavía es un fetiche de sombras y el aire tiene ese espesor de humedad pegando la camisa al alma. No veníamos por el azul aséptico de Varadero, ese no-lugar diseñado para que el turista europeo olvide el mundo tiene cicatrices. Vinimos a instalarnos en el Saint John’s, un edificio que sobrevive a la vuelta del Hotel Nacional como el pariente pobre y digno que aún conserva un traje de gala apolillado.

En el corazón de El Vedado, la modernidad líquida se siente, paradójicamente, petrificada. Aquí, el flujo de la historia no corre; se estanca en los baches de la calle 23. Al entrar al hotel, el buffet nos recibió con la violencia de lo simulado. Bandejas de una abundancia anémica, carnes de procedencia metafísica y un café con sabor a resistencia soberana.

Cuba el vacío se sirve con arroz y frijoles negros. El estómago, ese órgano burgués y reaccionario, protestó de inmediato. El mojito nocturno, más cóctel, fue exorcismo de azúcar y ron barato para olvidar la comida corrida de los paladares, donde la langosta se ofrece con la naturalidad de un huevo frito. El último refugio del sabor doméstico antes de todo se vuelva souvenir.

El flâneur en el desierto. Caminar La Habana no es un ejercicio físico, es lectura arqueológica. De El Vedado a La Habana Vieja, o el ascenso hacia la opulencia marchita de Miramar, el trayecto una coreografía de la carencia. El peatón cubano es especialista en la esperanza; nosotros, en cambio, éramos especialistas en el cansancio. Cruzamos la ciudad como ideogramas de modernidad. Nunca terminó de instalar el software. En Coppelia, la catedral del helado donde alguna vez el conflicto fue entre fresa y chocolate, la realidad nos aplicó el rigor del racionamiento: “Solo hay chocolate, compañero”. La dicotomía cinematográfica de Gutiérrez Alea se resolvió en la unidad absoluta de la escasez. No hubo elección, y en la era de la hiper-opción occidental, ese chocolate único se sintió como una bofetada de honestidad brutal. El vacío no es la ausencia de cosas, es la ausencia de posibilidades.