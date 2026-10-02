La UIF investiga a Amílcar Olán como cabeza del Clan

Uno de los grandes hallazgos es que la UIF le detectó una cuenta de mil 433 millones de pesos que transfirió a un banco de Suiza. Se trata de una cartera de inversión en renta variable activa en el banco suizo UBS Switzerland AG por poco más de 72 millones de euros. En el momento que la UIF obtuvo la información, eran exactamente 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos, y su conversión alcanzaba los mil 433 millones de pesos mexicanos. En la indagatoria aparece el extenso número de cuenta.

Desde hace varias semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) del Gobierno Federal abrió una investigación sobre Amílcar Olán , íntimo amigo y operador financiero de Andy López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según información de primer nivel a la que tuve acceso, la UIF ha logrado mapear sus redes de vínculos, los contratos que recibió del gobierno de AMLO, los montos correspondientes, el rosario de dependencias que lo beneficiaron, qué empresas recibieron el dinero, cuáles de estas son legítimas y cuáles son fantasmas, quiénes son sus prestanombres, a qué familiares involucró en el negocio, el cash que manejó a lo largo de distintos años, cuentas, cheques, participaciones accionarias, inmuebles que compró.

Hay cosas que aparecen en la investigación de la UIF sobre Amílcar Olán que ya habían sido documentadas en Latinus. Es relevante que aparezcan en la indagatoria de la UIF los contratos y montos revelados por las investigaciones periodísticas porque de esta manera el gobierno valida su veracidad. Pero no es sólo eso. También hay un cúmulo de registros y transferencias de las que nada se sabía, destacando la de los mil 433 millones de pesos en UBS Switzerland AG. En la investigación de la UIF no aparece el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México. La red de vínculos marca a Jorge Amílcar Olán Aparicio como la cabeza.

Según las autoridades mexicanas antilavado de dinero, Amílcar hizo los trámites para poder mudarse con su familia a Suiza. Declaró tener un sueldo anual de 17.9 millones de pesos, obtuvo un permiso de residencia de larga duración en Tesino, Suiza, y rentó ahí una casa cuyo contrato venció este 30 de septiembre. Pagó de renta el equivalente a 200 mil pesos al mes. La UIF tiene identificado a quien le rentó la vivienda y los pagos que hizo Amílcar Olán utilizando a su hermana Gina Patricia. Inscribió a sus dos hijos en la cotizadísima The American School in Switzerland (TASIS), a la que paga una colegiatura de un millón y medio de pesos.

Lo tienen mapeado y él se da vida de fugitivo. La pregunta es si este gobierno procederá contra él... y contra el verdadero cabecilla de su Clan.