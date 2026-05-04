El precio de la dignidad

Esta ciudad habita en la conciencia y se edifica con actos humanos que, uno a uno, se niegan a traicionar lo esencial.

“Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres” . La sentencia del poeta Arthur Rimbaud es una exigencia moral que atraviesa el tiempo como una herida abierta.

Esa “ardiente paciencia” es perseverancia encendida; es la voluntad de permanecer en el camino aun cuando el horizonte se retrase, aun cuando la justicia parezca siempre aplazada.

Esta profecía sigue siendo anhelo de las personas de buena voluntad que sostienen la esperanza como quien resguarda una llama en medio del viento.

Son aquellos que comprenden que la dignidad no es un privilegio, sino una condición que debe ser defendida; que la justicia es una tarea cotidiana. Son quienes trabajan desde lo invisible: el aula, el taller, la familia, la calle; quienes creen que el mundo puede ser más justo.

Y, sin embargo, esa ciudad sigue siendo lejana; por eso la frase de Arthur Rimbaud incomoda: la distancia no es histórica, sino ética, y el camino comienza cuando decidimos no negociar la dignidad, aunque el precio sea alto y la meta no se alcance en vida.

SACCO Y VANZETTI

Lo esperanzador es que esa ciudad siempre es buscada por quienes iluminan con su ejemplo, por quienes aún sueñan con la dignidad, la justicia y la fraternidad.

En este contexto y con motivo del pasado Día del Trabajo, comparto un hecho tan triste como revelador: el asesinato de dos humildes trabajadores, Sacco y Vanzetti —convertidos en mártires del movimiento obrero internacional—, acusados de un crimen que no cometieron, y que ahora son ejemplo de integridad y congruencia.

Su historia demuestra lo que ocurre cuando la justicia se somete al prejuicio y el poder decide sustituir la verdad por conveniencia. Es el recordatorio de que la ley, cuando se divorcia de la ética, deja de ser justicia y se convierte en instrumento.

Hay hombres y mujeres que viven impulsados por una fuerza que no se compra ni se domestica: la de sus ideales. Son, los rebeldes con causa; son aquellos que, desde sus convicciones más íntimas, tejen vidas fecundas y honestas.

Son los que armonizan la aspiración de excelencia con la crudeza de la realidad. Los que, a fuego de pasión, renuncian a lo superficial —la riqueza, la vanidad, el “buen nombre”, la comodidad de la indiferencia— para abrazar los sacrificios que implica vivir conforme a ideales elevados.

Como Sacco y Vanzetti son los poetas de la vida. No porque escriban versos, sino porque hacen de su existencia una obra de sentido. Se levantan con la claridad de la conciencia y se conmueven ante la verdad cuando la descubren.

El ideal los convoca. Y en esa invitación, como advertía Viktor Frankl, se encuentra la verdadera libertad: la capacidad de elegir el sentido incluso en medio de la adversidad.

DEMAGOGIA

Pero junto a ellos —y muchas veces por encima de ellos— habitan otros: aquellos que han hecho de la apariencia un modo de vida. Desde posiciones privilegiadas, pregonan valores que no encarnan.

Hablan de pobreza mientras acumulan excesos; denuncian injusticias mientras se benefician de ellas; proclaman fidelidad mientras la traicionan en silencio. Se dicen humildes, pero aceptan con soberbia los reconocimientos. Se presentan como servidores, pero se sirven a sí mismos.

Hablan de democracia, pero actúan como totalitarios; se asumen vanguardistas, pero paralizan toda iniciativa fecunda; se describen cultos, pero no leen ni escuchan. Son, además, quienes creen que el pueblo aún cree en sus relatos oficiales.

Colocan la palabra “verdad” en letras de oro, mientras sus lenguas trafican con la mentira. Demagogia.

Pregonan la cruz, pero resguardan al diablo. En ellos habita la incongruencia que erosiona silenciosamente la confianza social.

A ellos se refería José Ingenieros cuando hablaba del hombre mediocre, aquel que teme a la excelencia porque lo desnuda. Y también Ayn Rand, en El Manantial, que retrata a quienes no crean, pero obstaculizan; no elevan, pero aplastan.