El regreso de López Obrador

Una de las consideraciones que se hicieron, cuando aún estaba en Palenque, fue la de protegerlo enviándolo a un país “fuera del alcance” del gobierno de Estados Unidos. Los únicos países que consideraron que cumplían con esa condición eran Rusia y China, porque Cuba, Venezuela y Nicaragua no parecían opciones. Brasil tampoco era una alternativa, porque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene a su propio Andy, su hijo mayor Fábio Luís Lula da Silva, “Lulinha”, aunque, a diferencia de lo que pasa en México, este sí enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción.

Desde hace unas cuantas semanas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la Ciudad de México. Dejó de sentirse seguro en su búnker en Palenque, resguardado por el Ejército y donde, si alguien quería hablar con él, tenía que visitarlo. El miedo de lo que Estados Unidos podía hacer con su hijo Andrés, de quien había trascendido que estaba siendo investigado en Estados Unidos, ya no se contenía con el sólo hecho de haberle dado una cobertura inicial cuando renunció a la Secretaría de Organización de Morena para un repliegue estratégico. Volvió para preparar nuevas estrategias y escuchar opiniones sobre qué podría hacer para protegerlo.

No hay información del porqué pudieron haber desechado a Rusia y China, pero una fuente estadounidense sugirió que lo más probable era que no aceptaran la petición porque difícilmente se embarcarían en una proxy war –que es enfrentarse de manera indirecta con su adversario– con Estados Unidos y abrir un nuevo flanco de guerra contra Washington. El país en el que finalmente pensaron fue Sudáfrica, y establecieron contacto con funcionarios de esa nación para sondear la posibilidad, que ni siquiera llegó a formalizarse por el rechazo que tuvieron de origen.

La intención de sacarlo del país se fue desvaneciendo porque había tres problemas centrales: irse sería un reconocimiento de culpabilidad; daría elementos de verosimilitud de su complicidad en actos de corrupción y tráfico de influencias denunciados en los medios, y mostraría algo que quieren ocultar en la familia de López Obrador, que es la debilidad profunda de no poder siquiera defender en México a los suyos. En una fuga hacia delante, como suele hacer López Obrador, Andy comenzó a hacer precampaña electoral en Tabasco, dejando el bajo perfil que había mantenido desde que se fue de Morena a finales de mayo.

La dinámica en la familia del expresidente cambió cuando el 13 de agosto publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump en la cual reveló que le habían cancelado su visa –que había sucedido unos cinco meses antes–, de lo que se enteró cuando le negaron la entrada a Houston para visitar a su hermano mayor, José Ramón, quien tras ese incidente, empacó y regresó a México, radicándose en la Península de Yucatán.

Se desconocen los motivos del expresidente para hacer pública una carta en esos términos, pero coincidió con la noticia, 48 horas antes, de que el general Gerardo Mérida había salido de la cárcel en Nueva York y enviado a una casa de seguridad, un procedimiento habitual para quienes han avanzado en su negociación para ser testigos cooperantes.

Mérida es uno de los 10 servidores públicos de Sinaloa, que encabeza el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ser cómplices del Cártel de Sinaloa. Una fuente reveló este fin de semana que Mérida había entregado información sobre la presunta relación de Andrés López Beltrán con Los Chapitos –facción en guerra interna dentro de ese grupo criminal– y con quienes Rocha Moya había pactado la traición al jefe del Cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.

La carta de Andy provocó el apoyo del aparato de Morena en su totalidad, promovida por el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y por cuatro gobernadores de quienes se sabe están bajo investigación en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero intramuros, trascendió, López Beltrán se mostró sorprendido y preocupado por los efectos negativos que tuvo su carta, de la que informó a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ya estaba publicada, y sus temores regresaron a la realidad, en especial, que las investigaciones de su pariente y socio, Amílcar Olán Aparicio, que se fue de México hace tiempo y ha estado colaborando con los estadounidenses, lleven al congelamiento o incautación de sus cuentas en ese país.