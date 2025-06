‘Elección judicial’: la exquisita simulación

A partir de mañana, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará la entrega de constancias de mayoría a quienes, producto de la “voluntad popular”, resultaron triunfadores en la jornada electoral del domingo 1 de junio, en la mal llamada “elección judicial”.

No está claro cuántas constancias -y a quienes- se entregarán este domingo, aunque el INE ya dejó clara la imposibilidad de convocar a las 881 personas electas... porque no pueden recibirles a todos al mismo tiempo, dicen.

En honor a la verdad, eso no sería problema, incluso si se tratara del doble -o el triple- de personas. Bastaría con habilitar otro recinto para sesionar, realizar allí el acto protocolario y poder capturar la “histórica” postal: la primera generación de juzgadores “electos por el pueblo”.

Quienes seguramente recibirán su constancia este domingo son quienes integrarán, a partir del 1 de septiembre próximo, la “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación: un conjunto de nueve personas del cual forman parte, de forma destacada, tres de las actuales ministras de dicho cuerpo: Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Ellas, así como las otras seis personas “electas” para integrar el máximo tribunal del país, fueron designadas por el Poder Ejecutivo Federal. Las tres ministras “reelectas” fueron colocadas allí por Andrés Manuel López Obrador, el resto por Claudia Sheinbaum.

Exactamente lo mismo ocurrió en el caso del “nuevo” Tribunal de Disciplina Judicial... y en el de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... y en la mayoría de los casos en las cinco salas regional de este mismo Tribunal.

El pueblo bueno y sabio -adecuadamente guiado, desde luego- supo leer muy bien las señales remitidas a través de los providenciales “acordeones” distribuidos en todo el territorio nacional y, con sincronía digna de reconocimiento, “se volcó” a ratificar en las boletas los designios divinos.

(Las múltiples comillas usadas en los párrafos anteriores -y las de los sucesivos- son inevitables. Y es así porque resulta indispensable enfatizar el carácter falsario del proceso electoral a cuya conclusión estamos arribando. Ha tenido éste, es verdad, la apariencia de unos comicios orientados a empoderar a la ciudadanía, pero es solo eso: apariencia).

No: no es un “nuevo” Poder Judicial el conformado a partir del voto popular. No estamos ante una institución renovada ni sus futuros integrantes son merecedores siquiera del beneficio de la duda. Se trata, eso si, de una farsa exquisita, de una simulación ejecutada a la más alta escuela. Plutarco Elías Calles, el creador del régimen priista hoy revivificado por Morena, babearía ante el espectáculo del cual somos testigos.

“No se puede juzgar a quienes aún no asumen funciones y no han tenido la oportunidad de ofrecer resultados”, repiten a coro los acólitos del sistema, esos especialistas en observar la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio, los mismos a quienes apenas anteayer escuchábamos desgañitarse denunciando las “atrocidades” cometidas por los déspotas de antaño... a quienes ellos han reemplazado y superado en descaro.

Se trata de una pobrísima defensa, desde luego. No hace falta esperar a ver el desempeño de quienes fueron electos -sobre todo en los cargos de mayor relevancia- para señalarles como individuos carentes de ética y honor... porque todos ellos tienen claro el origen fraudulento de sus “triunfos”.

Recibirán, a partir de hoy, una constancia con la cual se legitima su acceso al cargo para el cual se postularon. Habrán de tomar posesión de éste y ejercerán las funciones respectivas... pero el desaseo con el cual ocurrió todo ello quedará ahí, para la historia, como uno de los capítulos vergonzantes de la historia nacional.

