Electoral: ¿Reforma descafeinada?

Con el arranque del nuevo periodo de sesiones legislativas encima, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber cedido a las pretensiones de sus partidos satélite (Verde y del Trabajo) para evitar la disminución de diputados y senadores plurinominales, así como recortes en los presupuestos que les asignan.

Reuniones privadas realizadas en la semana bajo la conducción de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se orientaron a la búsqueda de un acuerdo para presentar a las cámaras una iniciativa “descafeinada” bajo la firma conjunta de la coalición.

Estas negociaciones incluyeron la presencia de Pablo Gómez, coordinador de la consulta nacional para la reforma electoral. Pero asistentes dijeron a este espacio que Gómez negó contar siquiera con un borrador de anteproyecto que facilitara la discusión.

Fuentes que han conocido de primera mano estas negociaciones refirieron que existió apertura, en cambio, para suprimir los órganos electorales locales (OPLES), así como los tribunales estatales en la materia, para que todos los procesos sean supervisados en el ámbito federal y así evitar, dijeron, la injerencia de los gobernadores en aquellas instancias.

El nuevo periodo de sesiones en las cámaras arrancó ayer domingo. Concluirá el 30 de abril, que se considera fecha límite -salvo un periodo extraordinario- para aprobar una reforma electoral que gravite en el proceso de 2027.

La instrucción de Palacio para las negociaciones en Gobernación se orientó, precisamente, a comprometer a PVEM y PT a ir junto a Morena en las elecciones de las 17 gubernaturas que habrán de disputarse en 2027. Pero nuevos obstáculos han surgido en ese camino.

Desde el inicio de las conversaciones llegó a preverse que Morena cedería al Verde la definición de candidaturas a gobernador por lo que toca a Quintana Roo y San Luis Potosí.

Ello culminaría un eficaz cabildeo del Verde, bajo el dominio de Jorge Emilio González, que había dosificado las críticas a la reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum, mientras alentaba al PT en esta línea.

Los contratiempos surgieron cuando desde Palacio fueron emitidos dos vetos: sobre el joven senador quintanarroense Eugenio “Gino” Segura, favorito del Verde. Y con respecto a la también senadora Ruth González, esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo. En ese contexto, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, viajó desde Cancún a la capital del país a primera hora del jueves, mientras que desde la oficina del mandatario Gallardo se reportaban advertencias de que no cedería en su determinación de imponer un acto de nepotismo, quizá la práctica política que más irrita a Sheinbaum Pardo.

En este contexto, no puede descartarse que Palacio emprenda nuevas rutas en caso de que sus partidos aliados impidan que se arribe a un acuerdo. Ello impone a todo este proceso el viejo término de pronóstico reservado.

APUNTES: HORAS BAJAS DE MARIO DELGADO

Desde hace meses se viene deteriorando en el ánimo de Palacio la presencia del secretario de Educación, Mario Delgado. En 2023, durante la precampaña interna de Morena para definir su candidatura a la jefatura de Gobierno de la capital del país, Delgado Carrillo, entonces dirigente nacional del morenismo, declinó a sus aspiraciones.

Con ello evitaba atravesarse al paso de Omar García Harfuch, cercano a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, y frenaba las pretensiones de Adán Augusto López para hacerse del control del partido. Pese a estos servicios, la estrella de Delgado ha declinado al tiempo que desde Estados Unidos siguen fluyendo versiones sobre sus presuntas malas compañías.

Ello lo estaría orillando a buscar la gubernatura de su estado, Colima, donde la morenista Indira Vizcaíno ha hecho un gobierno desastroso. El revoloteo del crimen organizado en toda esta historia se agudizó el sábado cuando una tía y una prima de Delgado fueron asesinadas en la capital del estado.