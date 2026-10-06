Elegir la luz

Frente a esa tentación, la resplandeciente pintura de uno de mis pintores favoritos, el valenciano Joaquín Sorolla, nos plantea una pregunta incómoda: ¿es posible mirar de frente las heridas de nuestro tiempo y conservar, al mismo tiempo, la capacidad de reconocer su luz?

Hay épocas en que la oscuridad parece adquirir prestigio. Quien denuncia merece atención; quien encuentra belleza despierta sospechas. Como si la lucidez obligara a vivir desencantados y la esperanza fuera una distracción de quienes no han comprendido la gravedad del mundo.

LECCIÓN

En 1898, España sufrió una derrota que desbordó el terreno militar. La guerra con Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas quebraron la imagen de una grandeza imperial que ya no correspondía con la realidad.

El desastre volvió más visibles problemas anteriores: pobreza, atraso educativo, desigualdad y un sistema político sostenido por prácticas de caciquismo. España tuvo que preguntarse qué era cuando ya no podía explicarse mediante lo que había sido.

En aquella crisis encontramos una lección vigente. Los pueblos también pueden quedar cautivos de su autobiografía. Celebran antiguas hazañas mientras descuidan el futuro; invocan glorias mientras toleran injusticias.

El pasado jamás debe convertirse en prisión ni nostalgia. Cuando la memoria sustituye al trabajo de construir el presente, termina por convertirse en una elegante manera de eludir nuestras responsabilidades. Auto secuestrase por el pasado representa una inmadurez intelectual y emocional.

CONTRASTE

Los escritores que conocemos como la generación del 98 respondieron, desde sensibilidades distintas, a ese desasosiego. Autores como Unamuno, Baroja, Azorín y Machado examinaron la identidad española, sus contradicciones y sus posibilidades de renovación.

Había en aquella mirada preocupación, búsqueda y voluntad de despertar conciencias. Reducirla al pesimismo sería injusto: muchas veces se señala una herida precisamente porque se desea que sane.

La pintura luminosa de Sorolla contrastaba con la imagen de España que algunos intelectuales consideraban más cercana a la crisis que atravesaba el país. Para comprender esa diferencia conviene acercarnos a Ignacio Zuloaga, otro gran pintor de su tiempo que busca una identidad nacional.

En sus obras encontramos una intensa presencia de las tradiciones y la religiosidad. Sus colores y sus ambientes transmitían una España austera, marcada por el peso de su historia.

Unamuno reconocía en esa pintura algunas de las preocupaciones que animaban a los escritores del 98: comprender el carácter del país, examinar su atraso y despertar una conciencia de renovación.

Por eso mostró reservas ante la luz de Sorolla y mayor afinidad con Zuloaga. Mientras Sorolla encontraba en el Mediterráneo luminosidad y alegría, movimiento y vitalidad, Zuloaga mostraba una España recogida, solemne y, en ocasiones, dolorosa.

TENTACIÓN

La discusión iba más allá de decidir quién pintaba mejor. Después de la derrota de 1898, España buscaba reconocerse: ¿su verdad estaba en la dureza de sus pueblos y sus heridas históricas, o también en la alegría de sus playas, el trabajo de sus pescadores y la intimidad de sus familias?

Podemos entender aquella controversia como una disputa sobre qué debía mostrar el arte para representar honestamente a un país. Y allí aparece la pregunta que todavía nos concierne: ¿para comprender una realidad debemos mirar solamente las heridas abiertas?

Evidentemente, nosotros también caemos en esa tentación: decidir que una sola imagen explica toda la realidad. Para unos, todo está perdido; para otros, todo marcha bien.

Entre ambas simplificaciones desaparecen las personas concretas. Un país puede padecer corrupción y conservar ciudadanos honestos; sufrir violencia y albergar familias que cuidan; arrastrar desigualdades y producir esfuerzos admirables. Reconocer estos bienes exige atención. Defenderlos exige todavía más: impedir que su existencia sirva de excusa para desentendernos de lo que falta.

OBRAS

Sorolla conocía las sombras. Nacido en Valencia en 1863, perdió a sus padres cuando apenas tenía dos años. Fue criado, junto con su hermana, por sus tíos.

Esa orfandad impide imaginarlo como alguien ajeno a la pérdida. Pero tampoco autoriza a explicar toda su pintura mediante una herida infantil. La vida de una persona siempre es más amplia que el acontecimiento doloroso que estuvo a punto de definirla.

Su obra ofrece, además, una respuesta concreta a quienes quisieran confundir luminosidad con indiferencia. En la pintura ¡Aún dicen que el pescado es caro! (1894), dos pescadores atienden a un joven herido dentro de una embarcación.