En 1874, un niño de siete años permaneció durante meses en cama después de fracturarse una pierna. Su padre comenzó a llevarle libros de la biblioteca para aliviar el tedio de aquella inmovilidad. El pequeño se llamaba Herbert George Wells, el escritor genio de la ficción. Años después enviaría a sus lectores hacia tiempos remotos, planetas invadidos, laboratorios inquietantes y sociedades futuras. Aquella habitación, aparentemente convertida en límite, terminó siendo la primera puerta hacia otros mundos.

LABORATORIO H. G. Wells nació el 21 de septiembre de hace 160 años en Inglaterra. Conoció la fragilidad económica y los trabajos sin horizonte. Fue aprendiz en una tienda de telas antes de obtener una beca para estudiar ciencias. Wells convirtió la ciencia ficción en un laboratorio moral. Sus mundos imposibles le permitían formular una pregunta esencial: ¿qué sucedería si una tendencia que hoy parece pequeña continuara creciendo hasta alcanzar sus últimas consecuencias? El futuro era para él un espejo colocado frente a su propia época. Al observarlo, los lectores no contemplaban solamente lo que podía ocurrir mañana; descubrían aquello que ya estaba comenzando a suceder y que preferían no mirar. ELOI Y MORLOCKS En La máquina del tiempo, publicada en 1895, imaginó a un viajero capaz de desplazarse miles de años hacia adelante. Allí encuentra a los eloi, seres delicados que viven en la superficie de la Tierra en un mundo lleno de jardines y luz, y a los morlocks, criaturas confinadas al mundo subterráneo y hacen el trabajo pesado. Wells proyectó las desigualdades de la sociedad industrial. Se preguntó qué ocurriría si la separación entre privilegiados y trabajadores continuara creciendo hasta dividir a la propia humanidad. La guerra de los mundos invirtió la mirada del imperio británico. Una civilización convencida de su superioridad se descubre indefensa ante invasores marcianos. Los ingleses experimentan entonces el miedo y la impotencia que las potencias coloniales habían provocado en otros pueblos. Wells obligó a sus lectores a mirar desde el lugar de los conquistados. La imaginación se convertía entonces en una forma de empatía: el esfuerzo de vivir, aunque fuera por unas páginas, dentro de la vulnerabilidad ajena. BOMBAS Quizá su anticipación más perturbadora apareció en El mundo liberado, novela publicada en 1914. Wells imaginó bombas atómicas décadas antes de Hiroshima y Nagasaki. No describió con precisión la física de las armas nucleares, pero comprendió el problema fundamental: la humanidad podía alcanzar un poder destructivo superior a la sabiduría necesaria para administrarlo. CONECTAR Wells, en 1938, propuso la idea de un “cerebro mundial”: una enciclopedia viva, accesible, actualizada constantemente y capaz de reunir la información producida por la humanidad. No imaginó exactamente internet, pero percibió la necesidad de conectar el saber disperso. Su sueño contenía una esperanza: que un mayor acceso al conocimiento permitiría tomar mejores decisiones y superar prejuicios alimentados por la ignorancia. Hoy llevamos en el bolsillo más información de la que Wells habría podido consultar durante toda su vida. Podemos conversar a distancia, recorrer bibliotecas digitales, traducir idiomas y conocer en segundos acontecimientos ocurridos al otro lado del planeta. Sin embargo, disponer de información no equivale a poseer sabiduría.

El mismo instrumento que difunde conocimiento puede multiplicar mentiras, prejuicios y fanatismos. El cerebro mundial existe en cierta medida, pero continúa preguntándose si tiene conciencia. PREGUNTA La inteligencia artificial (IA) representa el capítulo más reciente de esa antigua tensión. Sistemas capaces de escribir, traducir, reconocer imágenes, analizar enormes volúmenes de datos y apoyar decisiones complejas están modificando la educación, la medicina, las empresas y la vida cotidiana. Sus posibilidades son extraordinarias. Pueden acelerar descubrimientos, ampliar el acceso al conocimiento y liberar a las personas de tareas repetitivas. Pero también pueden reproducir discriminaciones, invadir la privacidad, facilitar la manipulación y concentrar un poder enorme en pocas manos. La pregunta habitual es qué podrá hacer la IA dentro de cinco o diez años. La pregunta más importante es qué clase de seres humanos deseamos ser cuando esas capacidades estén disponibles. Una máquina puede calcular con velocidad, pero no puede decidir por nosotros qué merece ser protegido. Puede encontrar patrones en millones de datos, pero no establece por sí sola el significado de la ética, la dignidad, la justicia o la compasión. La eficiencia responde cómo lograr algo; la ética pregunta si debemos hacerlo. Existe el riesgo de atribuir a la tecnología una neutralidad que nunca ha tenido. Toda herramienta incorpora las decisiones, prioridades y limitaciones de quienes la diseñan. Los datos con los que aprende una IA proceden de sociedades atravesadas por desigualdades y prejuicios. Si esos datos se utilizan sin examen crítico, la “máquina” puede automatizar discriminaciones y antiguas injusticias otorgándoles apariencia de objetividad. Un error humano puede afectar a algunas personas; un error convertido en sistema puede reproducirse millones de veces. TENTACIONES Por ello, la responsabilidad no puede delegarse en el algoritmo. Cuando una decisión automatizada perjudica a alguien, no basta afirmar que “la máquina lo determinó” o es un tema del “sistema”, como actualmente hoy sucede, por ejemplo, con el “servicio” bancario en México. La IA puede apoyar al conocimiento, pero no debe sustituir la responsabilidad moral. Cuanto más poderosa sea una herramienta, más claramente debemos identificar quién responde por sus consecuencias. También debemos resistir, por lo menos, dos tentaciones contrarias. La primera es el entusiasmo ingenuo que presenta cada innovación como solución inevitable para todos nuestros problemas. La segunda es el miedo que considera cualquier avance una amenaza y pretende detenerlo. Cada descubrimiento abre posibilidades de bienestar y caminos de destrucción. Nuestra tarea no consiste en adorar la tecnología ni en rechazarla, sino en gobernarla con inteligencia y prudencia. ÉTICA Ese desafío exige educación. Necesitamos personas con un juicio crítico desarrollado, capaces de hacer preguntas incómodas, preparadas para comprender las consecuencias sociales, jurídicas y humanas relacionadas con cualquier tecnología. La ingeniería debe conversar con la filosofía; la ciencia de datos, con la historia; la innovación, con los derechos humanos. Cuando el conocimiento técnico se encierra dentro de sí mismo, corre el riesgo de confundir lo posible con lo legítimo. El progreso verdadero necesita competencia, pero también una conciencia derivada de la ética. DESCONFIAR León XIV advierte en su encíclica Magnifica Humanitas que la IA no constituye una emergencia, sino una transformación que exige permanecer humanos. La cuestión no es solamente qué pueden hacer las máquinas, sino qué clase de humanidad estamos construyendo con ellas. Quien dirige debe impedir que la eficiencia avance mientras la dignidad, la libertad y la responsabilidad retroceden. No pide detener la innovación. Propone “desarmar” la inteligencia artificial, entendiendo por ello liberarla de las lógicas de dominación, exclusión, manipulación y muerte. Advierte que ningún ser humano debe quedar reducido a un perfil algorítmico y que los monopolios privados del capital tecnológico que concentran el poder pueden deshumanizar si se guían solo por la eficiencia y el lucro. La encíclica propone privilegiar a la persona sobre los datos: nada puede sustituir el misterio de la conciencia humana. En este contexto, el alma debe prevalecer sobre el “chip”: la “IA” carece de la capacidad de experimentar el amor, la compasión y el sufrimiento. La IA debe procurar e impulsar el bien común, evitar el lucro y el poder del monopolio, ennobleciendo la ética sobre la técnica para respetar la dignidad de los más vulnerables. Wells tampoco fue infalible. Algunas de sus ideas políticas y sociales resultan discutibles y otras reflejan prejuicios propios de su tiempo. Esa contradicción vuelve más valiosa su lección. Ninguna inteligencia, por brillante que sea, queda exenta de examinar sus propios supuestos. Quien pretende anticipar el mañana debe comenzar por desconfiar de aquello que considera evidente hoy.

RESPONSABILIDAD H. G. Wells continúa recordándonos que el futuro no llega de improviso. Se va formando dentro de pequeñas decisiones, investigaciones, inversiones y hábitos que al principio parecen aislados. Cuando finalmente se vuelve visible, muchas de sus posibilidades ya han sido determinadas. Por eso la responsabilidad ética no puede aparecer después del invento, como una reparación tardía. Debe acompañar a la imaginación desde el comienzo. La IA puede ayudarnos a resolver problemas que hasta ahora parecían insuperables. Pero ninguna máquina decidirá por nosotros qué significa vivir dignamente ni qué clase de mundo merece ser construido. Esa tarea seguirá perteneciendo al corazón de ser humano. El futuro no es un territorio distante que algún día visitaremos. Es una obra que estamos levantando ahora, decisión tras decisión. Imaginarlo antes de que llegue no consiste en predecirlo, sino en asumir desde hoy la responsabilidad de hacerlo más humano y habitable. cgutierrez_a@outlook.com