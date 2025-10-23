En Coahuila, el PAN no existe y sus siglas están en renta

Los dirigentes del PAN Coahuila se niegan a dejar la alianza política y electoral con los gobiernos del PRI, a pesar de que la orden es directa y viene del líder nacional Jorge Romero.

La razón es simple, y es que en esta entidad el PAN tiene tiempo que dejó de existir como organismo político activo y sus líderes viven de rentar las siglas al Revolucionario Institucional.

TE PUEDE INTERESAR: Cuando los espíritus vuelven

Y es que en el PAN Coahuila todos son priistas, y si no lo cree, nomás es cuestión de ver al diputado Alfredo Paredes, hacer amarres y negocios con el PRI sin pudor ni vergüenza.

Para Agustín Ramos, dos veces alcalde interino en Monclova, hoy expulsado del blanquiazul, la alianza ha favorecido siempre a los representantes albiazules en negocios y cargos públicos.

Agustín citó como ejemplos que al diputado federal Memo Anaya se le refrendó su notaría pública y al ex líder estatal Bernardo González se le ratificó como magistrado.

Dijo que el ex dirigente estatal, Chuy de León y su hermano, fueron gratificados con una notaría pública cada uno y que la actual lideresa, Elisa Maldonado, recibió una oficialía civil.

Eso sin contar los premios que le dieron a Esther Quintana en la Secretaría de Cultura y Mayra Valdés en la Secretaría de las Mujeres.

El ex edil panista de Monclova afirmó que el PAN ya se enquistó en el PRI y que la mayoría de los verdaderos panistas se desilusionaron y ahora militan en Morena y MC.

En Coahuila el PAN, en los hechos ya no existe, y si dejan la alianza seguro que hasta pierden el registro por su escasa votación, sentenció.

El político acerero advirtió que Chuy de León y Bernardo González, que ostentan el poder detrás del trono, planean ofrecer al líder priista Carlos Robles elegir a los candidatos del PAN a diputados.

En tiempos del entonces gobernador Miguel Riquelme, el empresario saltillense Jorge Erdmann afirmó que el gobierno de MARS era el más panista de la historia del PRI.

ESCOLTAS SIN ARMAS

En el modelo Coahuila de seguridad pública no se aceptan escoltas armados, expuso el fiscal general, Federico Fernández, durante reciente reunión con empresarios de Monclova.

El funcionario estatal puntualizó ante el empresariado acerero que la seguridad privada tiene estrictamente prohibido portar armas de fuego.

Fernández Montañez aclaró lo anterior ante la inquietud de algunos de los presentes, que exploraban la posibilidad de que sus guaridas contaran con armamento particular.

Tras la explicación del fiscal general del estado, los empresarios se dieron por satisfechos.

¡EL VALIENTE!

Al senador coahuilense Miguel Ángel Riquelme ayer le salió lo valiente y aprovechó la comparecencia de Omar García Harfuch para criticar el actual modelo de seguridad pública.

Riquelme Solís dijo ante el secretario de Seguridad Pública que la seguridad y la paz en México están muy lejanas de los objetivos planteados por la administración federal.

El senador plurinominal del PRI desconfió de las cifras del gobierno en materia de homicidios e inseguridad, pues la realidad en las calles es muy distinta a la narrativa oficial.

Duro y a la cabeza...

SIN CONTRATIEMPOS

Cientos de ex trabajadores de Altos Hornos de México y sus familias realizaron un mitin pacifico en la plaza principal contra la falta de pagos de sueldos e indemnizaciones de la empresa acerera.

Los manifestantes llevaron y quemaron tres piñatas, entre las que destacó una gran rata, en alusión al potentado acerero Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de la acería.

Los asistentes también guardaron un minuto de silencio por los más de 50 obreros de AHMSA que en los últimos tres años fallecieron mientras esperaban su finiquito.

La marcha inició a eso de las nueve de la mañana, desde el lugar conocido como el Merco quemado, ubicado en la avenida Venustiano Carranza.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el hoy diputado federal Marcelo Torres Cofiño era el candidato acordado en la pasada alianza PRI-PAN para la alcaldía de Torreón?