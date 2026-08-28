Envejecer entre plantas también es calidad de vida

Una maceta junto a una ventana, un pequeño jardín, árboles visibles desde la habitación o plantas aromáticas en un patio pueden parecer elementos decorativos, pero su importancia va mucho más allá. El contacto cotidiano con la naturaleza puede contribuir al bienestar emocional, estimular los sentidos y generar espacios más agradables.

Cuando pensamos en adaptar una vivienda para una persona adulta mayor, generalmente hablamos de eliminar escalones, instalar pasamanos, mejorar la iluminación o hacer accesible el baño. Todo ello es indispensable. Sin embargo, pocas veces consideramos un elemento mucho más sencillo que puede transformar la experiencia cotidiana de envejecer: las plantas.

Conforme envejecemos, nuestro espacio de vida puede reducirse. Algunas personas dejan de conducir, disminuyen sus desplazamientos o encuentran mayores dificultades para caminar largas distancias. La vivienda deja entonces de ser únicamente el lugar al que regresamos y se convierte en el escenario donde transcurre buena parte del día.

Por eso resulta necesario preguntarnos qué estamos viendo desde una ventana.

No es lo mismo despertar frente a un muro que mirar un árbol cambiar con las estaciones, observar una planta florecer o escuchar las aves que llegan al jardín. La naturaleza introduce movimiento, color y transformación en espacios que de otra manera pueden resultar monótonos.

Cuidar plantas también genera pequeñas rutinas: regarlas, retirar hojas secas, observar nuevos brotes o esperar una floración. Un pequeño huerto añade la posibilidad de cultivar hierbas, verduras o plantas aromáticas que después pueden utilizarse en casa.

Los beneficios también pueden ser sociales. Una banca bajo un árbol invita a conversar; un huerto comunitario permite compartir conocimientos y cuidar un jardín puede reunir a distintas generaciones. Para muchas personas mayores, además, determinadas plantas, flores y aromas despiertan recuerdos de otros momentos de su vida.

Pero incorporar vegetación requiere diseño. No se trata de llenar la vivienda de macetas. Debemos evitar obstáculos en las circulaciones, especies tóxicas o con espinas y elementos que puedan provocar tropiezos. Los jardines necesitan caminos firmes y accesibles, sombra, lugares para descansar y plantas que puedan observarse o cuidarse sin necesidad de agacharse constantemente.

Esta reflexión también debe extenderse a la ciudad. Una persona adulta mayor necesita encontrar naturaleza al salir de casa. Banquetas arboladas, jardines de proximidad, parques accesibles y áreas de descanso pueden marcar la diferencia entre permanecer en casa o continuar participando en la vida del barrio.

En las ciudades, donde el calor, la radiación solar y las distancias pueden dificultar los desplazamientos, el arbolado y la sombra adquieren especial importancia. Un recorrido peatonal confortable puede ampliar el espacio de vida de una persona mayor y ayudarle a conservar su autonomía.