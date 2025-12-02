Epílogo de la ciudad transparente

Cada semana viaja desde Monclova. Llega a la capital de Nuevo León. Tras cuatro horas de trayecto. Debe continuar el seguimiento. En la clínica 25 del IMSS. De alta especialidad regional en situaciones de oncología.

A sus cuatro años de edad le retiraron un riñón dañado. Le han aplicado quimioterapia. Le preguntamos sobre sus gustos musicales. Trae en su memoria toda la onda K-Pop. Contó sobre la película y las grandes series actuales. Vaya manera de Violeta. Contar con esa capacidad intelectual la cantidad de detalles.

Su padre conto como la industria acerera cayó. Altos Hornos de México del señor Ancira. Miles de millones de deuda de impuestos no cubiertos al SAT. Añadido los sueldos no cubiertos a los trabajadores. Monclova padece necesidades desde hace varios años. Ni siquiera los apoyos federales amilanan la burbuja financiera.

Negocios periféricos a Altos Hornos han quebrado. Familias completas arruinadas por el capricho, la mala administración y la poca competitividad de la gerencia.

Ya estamos pensando en mudarnos a Monterrey. Lo observamos como quien lleva en el cuello las cadenas de la urgencia desoladora.

Mientras atienden a su hija encontraron cuartuchos miserables. En la zona de la 25. El precio atenta contra las economías. Mil pesos por día. Pocilgas sarnosas. Fruto de la avaricia de los dueños de los predios.

Como perdimos la empatía. Pregunto en silencio entre los parietales del cerebro. Municipio y estado deberían darse una vuelta. Clausurar de manera definitiva a esos usureros de la necesidad.

Los padres de Violeta han gastado casi 200 mil pesos. Les alegra el día cada batalla ganada. Mientras ella juega con sus hermanos.

Monterrey desprecia al menesteroso. Incluso les exprime. Seca los huesos, el alma y los bolsillos. Felicidades tan transparente lobo devorador. Se acerca la hora del juicio. Ni siquiera el amparo nos librará de todos los males: el despreciable amor al dinero.