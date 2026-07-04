‘Es Jericó un congresista

El dirigente político señaló que, llegado el momento, se reunirá con el diputado federal Jericó Abramo Masso para analizar el tema electoral y ver su intención de mantener su curul.

Jericó es un congresista consagrado, un legislador consumado y un gran valor político del PRI , afirmó ayer el líder estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, tras su destape para la reelección.

“La verdad es que es muy bueno, lo felicité en su informe de actividades, y vamos a esperar los tiempos para tomar decisiones”, aclaró Robles Loustaunau.

Don Carlos, en otro orden de ideas, se mostró satisfecho de los resultados en la pasada elección a diputados locales y dijo que el triunfo no fue casualidad, sino producto del trabajo en unidad.

Déjà vu

Eran tiempos de la administración del gobernador Enrique Martínez y Martínez, y Humberto Moreira estaba ya en la cima de la lista de candidatos a la gubernatura coahuilteca.

Por temas reporteriles, me tocó acudir a la Secretaría de Educación en Saltillo y, al entrar, me topé con el subsecretario, Rubén Moreira Valdez.

Me invitó un momento a su oficina, cosa que acepté, y ya instalado en su escritorio, me dijo que estaba enterado de que fui enlace para que se juntaran su hermano Humberto y Raúl Sifuentes.

“Mira, sé que eres amigo de Raúl y sé que lo juntaste con Humberto, cosa que te agradezco, y por eso te voy a pedir que, por favor, le digas que nos apoye, en un tema de ganar, ganar”, dijo.

Luego me explicó que a ellos no les interesaba Torreón, que los laguneros tenían una extraña forma de hacer política y que, de alguna manera, daba flojera negociar con los comarcanos.

“Dile a Raúl que nos ayude y que Torreón y La Laguna son para él y su grupo; a nosotros no nos interesa políticamente esa región, dile que nos apoye y no nos damos por mal servidos”, reiteró.

Prometí hacerlo y salí de la oficina, pero la verdad, no hablé con Sifuentes Guerrero; el mensaje, en cambio, lo transmití a Ricardo Mejía Berdeja y a Nino Gil de los Santos, que se lo hicieron llegar.

La anécdota vino hoy a mi memoria luego de ver la asunción de Miguel Riquelme a la alcaldía de Torreón.

¿Seguirá dando flojera a los saltillenses negociar con los irritilas laguneros?

¿Otro carro completo?

La plana mayor del Revolucionario Institucional estatal se reunió ayer en la capital del estado para analizar perfiles y establecer la ruta electoral de la elección a alcaldes, en 2027.

El “war room” albergó a la selecta concurrencia, que se dedicó a generar escenarios político-electorales en los principales municipios y a asumir el compromiso de ir por el carro completo.

El PRI ya olió sangre y sabe que Morena está descabezada y sin rumbo, en tanto que el Partido del Trabajo zozobra entre un liderazgo de facto y una dirigencia verborreica, pero ineficiente.

La mesa está servida...

La confianza mató a Mery

No me lo crean, pero cuentan en la sede del Poder Judicial que el inquilino del despacho principal anda muy enojado con el alcalde electo de Torreón.

Y es que Miguel Mery Ayub fue engatusado por el exsenador Miguel Riquelme, como quien le quita el dulce a un niño.

Según dice a sus cercanos, durante el proceso de búsqueda de perfiles para suplir a Román Cepeda en la alcaldía lagunera, Riquelme Solís le dijo que lo estaba impulsando en Palacio Rosa.

Durante días, el exgobernador le llamaba para decirle que no se acercara al UNO, para evitar suspicacias, además de que ya lo estaba convenciendo de designarlo como edil interino.

Mery le creyó, confió en Riquelme y resulta que Miguel trabajaba para sí mismo, mientras lo engañaba con falsas promesas y expectativas.

Dicen por ahí que esa fue la razón de la inasistencia del magistrado presidente a la toma de posesión de su amigo Miguel a la alcaldía torreonense.

Que yo sepa, Riquelme tiene fama de muchas cosas, pero eso de traicionero nunca lo he escuchado...

Memoria de teflón

Y hablando de traiciones, en Monclova el empresario y político Alfonso Almeraz demuestra que no tiene palabra ni respeta acuerdos.

El aspirante perdedor a diputado local por Morena hizo hace meses un compromiso formal con el delegado regional del Bienestar, Pepe Erives.

Poncho propuso ir por la diputación y dejarle a Pepe la candidatura a la alcaldía de Monclova, lo que fue aceptado por el representante del Bienestar.

Un apretón de manos y un abrazo fraternal sellaron el acuerdo, pero ahora Almeraz se hace el amnésico y el occiso, y ya se promueve para la alcaldía acerera.

Quien traiciona una vez, traiciona mil, y por lo que se ve, hay algunos políticos acereros que hacen de esta deleznable práctica su sello personal.

¿Y si sí?