Es una chatarra bañada en oro

Les platico? Arre!

Cada vez se descara más.

Su cinismo parece no tener límite.

Gasta, no invierte, los recursos del erario,

Siembra miedo y lo confunde con respeto.

Convirtió su investidura en un caballo sin jinete.

Es un desperdicio obsceno de edad y presupuestos.

Cuando está bien se comporta como un monstruo, cuando mal, es un despojo de histeria.

Jura todo lo que dice poniendo la mano sobre una Biblia adulta y por eso se siente adulto.

Cree que cada acto es un poema, no el sellado de un compromiso. Encima, los versos no le salen.

Al tomar el micrófono, convierte la gracia en desgracia.

Se lo baila hasta una lideresa de barrio.

Tiene la plasticidad de una espinilla en la nariz o de una arruga disfrazada de estiramiento facial.

Llama “capacidad” a la jojojocosa y metichona entreguez de los oportunistas que se reproducen como larvas en celo en su gobierno.

Por ende, muchos de sus subordinados son más que colabores, indeseables secuaces y cómplices de sus fechorías.

Lo mueve el ego y la insana ambición en todo lo que hace.

Causa más daño que cenar carne de puerco.

La estridencia de sus acciones, poses y declaraciones, aturde y provoca tal hartazgo, como la sirena a destiempo y sin causa, de una patrulla y el ruido de los secadores de manos de los baños en el Showcenter Complex donde rindió un informe de gobierno plagado de mentiras, simulaciones y exageraciones.

No se mueve, repta en sus dominios y se arrastra ante los poderes superiores.

