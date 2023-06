¿Qué es el teatro?, ¿qué no es el teatro? Estas son dos de las preguntas más difíciles de responder hoy en día para cualquier estudioso del tema. Cierto es que actualmente no existe un acuerdo entre académicos acerca de los ingredientes exactos para que una expresión artística sea considerada dentro del ramo, además, los procesos híbridos están a la orden del día y los resultados son cada vez más difíciles de clasificar. Esto nos ha llevado de lleno a tratar de evitar estas preguntas iniciales lo más posible a fin de evitar discusiones que no llevan a ningún lado. La negación a veces puede ser una cosa maravillosa.

De todas formas, dicen que no has entendido algo hasta que logras explicárselo a alguien más, así que aquí estamos. Más allá de si me parece buena o mala idea el insistir en colocar las expresiones artísticas en categorías claramente definidas, me resulta interesante retomar algunos conocimientos básicos a manera de auto-recordatorio sobre cómo comenzó todo; ya llegaremos a la parte en que las fronteras comienzan a desdibujarse. Y es que hace muchísimos años existía mucha menos gente pensando sobre esta pequeña categoría artística cuyo origen se cree que son los rituales para agradar al dios Dionisos. Todo era más fácil cuando Aristóteles tenía el monopolio de las cosas.

Sin embargo, hay ciertas cosas que, aunque han cambiado, de alguna forma permanecen. Por lo menos hasta la última vez que revisé, la acción seguía siendo un ingrediente básico del teatro. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de acción en el teatro?, ¿por qué a veces decimos que no hay acción en un ejercicio a pesar de que claramente estamos frente a un actor que se mueve?, ¿por qué a veces decimos que hay acción, aunque el actor no se mueve?, ¿son acaso los académicos gente loca que no sabe lo que quiere?