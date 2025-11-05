Un bello oficio es el de la comunicación. Esta palabra, “comunicación”, tiene mucho parecido con el vocablo “comunión”. Alude al vínculo que crea quien comunica algo a su prójimo. El hecho de comunicar une a las personas en vez de desunirlas, como hacen ciertos políticos y algunos hombres de religión.

La palabra es un milagro que no vemos, tan acostumbrados estamos a su uso. El prodigio de la palabra define a los humanos y los hace diferentes de las demás criaturas. Por el modo de hablar se conoce a las personas. “Habla, para que yo te vea” –les decía el filósofo a aquellos que iban en busca de sus enseñanzas.

Usar la palabra, entonces, y más vivir de su uso, implica una grave responsabilidad, aunque eso suene a declaración dramática. El comunicador debe poner en ejercicio dos valores trascendentes y una cualidad muy importante. Esos dos valores son la libertad y la verdad; lo otro es la responsabilidad con que la verdad debe decirse y la libertad ejercitarse.

Advierto en este punto que estoy incurriendo en culpa de solemnidad por el tono de magister de mis expresiones. Diré entonces con sencillez y claridad que considero a Gerardo Hernández un ejemplo de buen comunicador. Lo conozco desde hace mucho tiempo, y puedo dar testimonio de su integridad y de su excelencia profesional. Espacio 4, su periódico, está cumpliendo 30 años. Son tres décadas de buen periodismo ejercido con verdad, con libertad y con responsabilidad.

El panorama de la comunicación en Coahuila no estaría completo sin la presencia en él de Espacio 4. Nacido como un sueño, ese medio tan entero es ahora una espléndida realidad, un referente obligado de la profesión. Durante el tiempo de su vida ha reseñado el acontecer nacional y local; su mirada crítica ha servido de eficiente comentario a los sucesos de la política local y nacional. Ha fomentado igualmente el quehacer de la cultura. Sus páginas son al mismo tiempo amenas e instructivas.

Otro mérito tiene Gerardo Hernández, a más de los que caracterizan al buen periodista. Es un amigo bueno, permanente y leal. No conoce la envidia ni la ingratitud; no carga en sí rencores; su trato es siempre benévolo y cordial. Posee esa flor de inteligencia que es la tolerancia, o sea el alejamiento de todo fanatismo. Su amistad es uno de los mayores dones que a estas alturas de la vida me enriquecen.

Felicito a Gerardo, a su ejemplar esposa y a sus talentosos hijos por este aniversario de Espacio 4, hito de gran significación en la historia del periodismo en nuestro Estado. Deseo muchos años más de existencia a este periódico que tanto bien ha hecho a Coahuila y a los coahuilenses. Que Espacio 4 siga llenando todos los espacios de la verdad, la libertad y la responsabilidad.

Un abrazo, Gerardo. Enhorabuena.