Estabilidad entre China y Estados Unidos sin confianza

Por Minghao Zhao, Project Syndicate.

PEKÍN- En la reciente cumbre entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, el principal objetivo de China era evitar que las tensiones se agravaran aún más. Desde esa perspectiva, fue un éxito en gran medida.

El resultado más importante fue el compromiso conjunto de construir una «relación constructiva entre China y EE. UU. basada en la estabilidad estratégica, el respeto, la equidad y la reciprocidad». El reto ahora es ponerse de acuerdo sobre lo que eso significa. La Administración Trump interpretó la frase como una posible apertura a unas conversaciones trilaterales sobre control de armamento en las que participaran Estados Unidos, Rusia y China. Pero China parece mucho menos entusiasmada con esa perspectiva.

En lo que ambas partes parecen estar de acuerdo es en que la comunicación regular a nivel de líderes es la única garantía fiable contra una escalada accidental. Trump y Xi se han comprometido a reunirse de nuevo en noviembre en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen y en la cumbre del G-20 en Miami en diciembre. Cuatro cumbres en un mismo año natural, incluidas tres en cuatro meses, supondrían un récord en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y China.

Al mismo tiempo, la prórroga de dos meses de la tregua comercial, mucho más breve de lo que muchos habían previsto, puso de relieve la desconfianza mutua que ha lastrado la relación sino-estadounidense desde el primer mandato de Trump. Este plazo de dos meses es, en la práctica, un período de observación del cumplimiento, durante el cual ambas partes «revisarán, evaluarán y considerarán» sus próximos pasos: un acuerdo diseñado para posponer la confrontación, no para resolver sus causas subyacentes. Ninguno de los dos Gobiernos está dispuesto a hacer concesiones significativas cuando la confianza en las intenciones de la otra parte sigue siendo tan baja.

Estados Unidos y China también acordaron prorrogar el trato arancelario preferencial para aproximadamente 30 mil millones de dólares en mercancías “no sensibles” en ambos sentidos. China comprará diez millones de toneladas de carbón estadounidense en 2027-2028, y ambos países crearán un grupo de trabajo bilateral sobre agricultura. Estas medidas apuntan hacia un modelo de comercio controlado, lo que implica más una reducción de las expectativas que un éxito diplomático.

La vía de la inversión tuvo aún menos éxito. Las especulaciones de que empresarios chinos acompañarían a Xi a la cena de Estado en la Casa Blanca, y de que a continuación se producirían importantes anuncios de inversión, resultaron infundadas. La inversión se ha estancado en gran medida debido a obstáculos legales y políticos por parte de EE. UU., incluido un mayor escrutinio del capital chino en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad nacional.

El nuevo mecanismo institucional más significativo que surgió de la cumbre fue un diálogo bilateral sobre IA, liderado por el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. Ambos gobiernos han respaldado públicamente el desarrollo seguro de la IA de vanguardia, pero la terminología utilizada en sus comunicados reveló una importante divergencia. La Administración Trump utilizó su término preferido, “superinteligencia”, mientras que la parte china se ciñó al más convencional «inteligencia artificial». Esta diferencia, aparentemente menor, refleja desacuerdos más profundos sobre definiciones, clasificación de incidentes, umbrales de seguridad y marcos de gestión de riesgos.

Por supuesto, la competencia entre EE. UU. y China, especialmente en el ámbito de los semiconductores avanzados y el desarrollo de modelos de vanguardia, sigue siendo intensa. Lo que aporta este nuevo canal no es cooperación en el sentido pleno, sino un mínimo de seguridad en la relación: un mecanismo para reducir los malentendidos en un campo en el que los errores técnicos o los cálculos erróneos podrían resultar catastróficos.

La cuestión de Taiwán provocó el intercambio diplomático más tenso de la cumbre. En su rueda de prensa posterior a la cumbre, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino instó a EE. UU. a “mantener la postura correcta de oponerse a la independencia de Taiwán”. Por el contrario, el embajador de EE. UU. en China, David Perdue, se limit ó a afirmar que la política estadounidense respecto a Taiwán no había cambiado tras la visita de Xi, y que EE. UU. no apoya la independencia. En el léxico diplomático chino, «no apoya» se queda corto respecto a la oposición explícita que los funcionarios chinos han exigido repetidamente.

La cuestión seguirá siendo políticamente delicada en EE. UU., especialmente a medida que se acercan las elecciones de mitad de legislatura. Los candidatos republicanos se enfrentan a la presión de mostrar dureza frente a China. La pausa temporal de la Administración respecto a nuevos paquetes de armas para Taiwán ya ha suscitado críticas por parte de los halcones pro-China del Partido Republicano y es probable que se vuelva a debatir en repetidas ocasiones en los próximos meses.

Un ámbito en el que se produjo una coincidencia inesperada fue Irán. Trump y Xi coincidieron en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y en que ningún Estado o institución debería imponer tasas de tránsito en las vías navegables internacionales. El hecho de que China situara este resultado en tercer lugar en su comunicado oficial de ocho puntos subraya el creciente interés del país por la estabilidad en Oriente Medio. Además, la oportunidad de apoyar la distensión regional encaja con el esfuerzo diplomático más amplio de China por presentarse como una fuerza constructiva en los asuntos globales.

Todo ello apunta a que las relaciones sino-estadounidenses se encuentran en un compás de espera. La prórroga de dos meses del acuerdo comercial, el diálogo sobre IA e incluso el lenguaje cuidadosamente elegido respecto a Taiwán son acuerdos temporales a la espera de que se aclare el panorama de la política interna de EE. UU. Las encuestas actuales sugieren que los demócratas podrían recuperar una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, lo que reduciría sustancialmente el margen de maniobra de Trump, mientras que el apoyo bipartidista a una legislación más estricta dirigida a la tecnología, las finanzas y la inversión chinas no da señales de debilitarse.

Tanto China como EE. UU. están explorando la posibilidad de una competencia controlada. Como dijo Xi, ambas partes deberían aspirar a una relación en la que “la cooperación sea el pilar fundamental, la competencia se mantenga dentro de unos límites adecuados, las diferencias se gestionen y se pueda esperar la paz”. Pero esto es una aspiración. Por ahora, las características que definen las relaciones entre EE. UU. y China son la estabilidad sin confianza y la desaceleración sin resolución. Las cuestiones más espinosas, desde los semiconductores hasta los desequilibrios estructurales, se han aplazado, no resuelto.

Mientras la relación siga oscilando entre la crisis y el acuerdo, la tarea inmediata no es crear la ilusión de armonía, sino evitar que la rivalidad controlada degenere en una confrontación abierta. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Minghao Zhao, investigador principal del Instituto Charhar de China, es catedrático y subdirector del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan.