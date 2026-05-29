Estadios vacíos para reyes sin pueblo

Abrimos las plataformas de reservación. Monterrey ofrecía habitaciones sobrantes como buffet de casino en madrugada triste.

Ciudad de México enseñaba suites disponibles desde Reforma hasta Santa Fe.

Ni filas virtuales. Ni caos. Ni hambre colectiva por conseguir techo.

Hicimos el experimento durante varias jornadas. Resultados idénticos. Disponibilidad absoluta en fechas mundialistas.

México esperaba una estampida financiera.

Llegó apenas un bostezo digital. Las autoridades vendieron fantasías con renders brillosos.

Prometieron océanos humanos. Juraron derrama económica gigantesca.

Construyeron discursos similares a pirámides administrativas. Mucho cemento. Mucho espectáculo. Poca realidad.

Gianni Infantino sonreía desde fotografías llenas de empresarios obesos. Samuel García anunciaba movilidad europea sobre avenidas llenas de baches. Clara Brugada imaginaba capital planetaria. Claudia Sheinbaum repetía discursos patrióticos con tono de cadena nacional eterna. Pablo Lemus ofrecía modernidad jalisciense bajo maquillaje institucional.

Mientras tanto, aplicaciones hoteleras lucían vacías como salón de bodas durante influenza aviar. Nadie desea hipotecar medio salario por mirar futbol desde pantallas gigantes instaladas junto a cerveza tibia. Nadie quiere pagar boletos con precios diseñados para jeques petroleros. Nadie encuentra seguridad económica dentro del planeta actual.