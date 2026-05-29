Estadios vacíos para reyes sin pueblo
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Abrimos las plataformas de reservación. Monterrey ofrecía habitaciones sobrantes como buffet de casino en madrugada triste.
Guadalajara dormía sin turistas.
Ciudad de México enseñaba suites disponibles desde Reforma hasta Santa Fe.
Ni filas virtuales. Ni caos. Ni hambre colectiva por conseguir techo.
Hicimos el experimento durante varias jornadas. Resultados idénticos. Disponibilidad absoluta en fechas mundialistas.
México esperaba una estampida financiera.
Llegó apenas un bostezo digital. Las autoridades vendieron fantasías con renders brillosos.
Prometieron océanos humanos. Juraron derrama económica gigantesca.
Construyeron discursos similares a pirámides administrativas. Mucho cemento. Mucho espectáculo. Poca realidad.
Gianni Infantino sonreía desde fotografías llenas de empresarios obesos. Samuel García anunciaba movilidad europea sobre avenidas llenas de baches. Clara Brugada imaginaba capital planetaria. Claudia Sheinbaum repetía discursos patrióticos con tono de cadena nacional eterna. Pablo Lemus ofrecía modernidad jalisciense bajo maquillaje institucional.
Mientras tanto, aplicaciones hoteleras lucían vacías como salón de bodas durante influenza aviar. Nadie desea hipotecar medio salario por mirar futbol desde pantallas gigantes instaladas junto a cerveza tibia. Nadie quiere pagar boletos con precios diseñados para jeques petroleros. Nadie encuentra seguridad económica dentro del planeta actual.
La humanidad respira pólvora. Europa parece videojuego nuclear mal programado. Asia multiplica amenazas militares. Medio Oriente arde diariamente. Estados Unidos vive intoxicado por delirios imperiales.
Donald Trump convirtió diplomacia mundial en concurso televisivo para sociópatas. Aranceles. Amenazas. Discursos xenófobos. Mercados nerviosos. Migración perseguida. Consulados saturados. Turistas con miedo.
Luego aparece FIFA vendiendo hospitalidad premium para magnates capaces de gastar treinta mil dólares sin pestañear.
Palcos privados. Hoteles blindados. Transporte exclusivo. Experiencias VIP.
El pueblo apenas observa detrás del cerco metálico.
México jamás recibió mundial parecido al viejo romance futbolero de 1986. Aquella época cargaba inocencia callejera. Ahora domina capitalismo salvaje con aroma corporativo.
El balón pertenece a patrocinadores. Las tribunas pertenecen a fondos financieros. Los aficionados comunes apenas funcionan como extras dentro del comercial global.
Monterrey representa laboratorio perfecto para entender semejante desastre. Obras faraónicas brotan sobre avenidas colapsadas. Pasos deprimidos. Líneas eternas del metro. Puentes monumentales. Pantallas luminosas. Campañas propagandísticas. Todo financiado mediante deuda disfrazada de progreso.
Los políticos sueñan selfies junto a turistas alemanes. La población apenas consigue transporte digno hacia colonias periféricas. Hospitales públicos agonizan.
Escuelas sobreviven entre climas descompuestos. Miles trabajan jornadas brutales por salarios miserables.
Sin embargo, gobiernos insisten con estadios maquillados como templos romanos.
Guadalajara tampoco canta victoria. La ciudad presume cultura cosmopolita mientras renta departamentos absurdamente caros. Airbnb devoró barrios tradicionales.
El mundial amenaza multiplicar especulación inmobiliaria. Los habitantes originales terminarán expulsados hacia periferias polvorientas.
Ciudad de México vive tragedia similar. Colonias enteras funcionan para extranjeros digitales.
Cafeterías cobran en idioma influencer.
El futbol mundialista apenas servirá como pretexto para nuevos abusos financieros. Nadie debería celebrar semejante despilfarro.
Conviene boicotear delirios gubernamentales disfrazados de orgullo nacional. Conviene cuestionar contratos inflados. Conviene exigir transparencia brutal. Conviene preguntar nombres empresariales detrás del negocio.
Cada puente monumental esconde constructoras felices. Cada estadio remodelado produce fortunas privadas. Cada campaña turística drena impuestos ciudadanos.
Luego llegan promesas recicladas. Empleo temporal. Prestigio internacional. Modernización urbana. Mentiras viejas con perfume nuevo.
Las reservaciones vacías muestran realidad contundente. México imaginó carnaval planetario. Obtendrá turismo selectivo para multimillonarios aburridos. Ni hordas argentinas. Ni caravanas brasileñas. Ni europeos románticos cargando mochilas.
El mundo atraviesa fatiga económica gigantesca. Comer importa más frente a mirar penales. Pagar renta importa más frente a coleccionar vasos con logotipo FIFA.
Los estadios lucirán espectaculares dentro de televisión internacional. Las tomas aéreas esconderán pobreza periférica.
Las cámaras jamás enfocarán hospitales sin medicinas. Ningún narrador describirá colonias sin agua. México aprenderá entonces lección dolorosa.
El futbol moderno jamás pertenece al pueblo. Pertenece al mercado. Pertenece al algoritmo financiero. Pertenece al patrocinador capaz de comprar silencios gubernamentales.
Mientras tanto, hoteles continúan esperando visitantes fantasmas. Recepcionistas sonríen frente a lobbies silenciosos. Aplicaciones mantienen calendarios abiertos. Los potentados llegarán escoltados por tarjetas negras.
El ciudadano común observará desde lejos. Como siempre.