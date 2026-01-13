‘Este Pajarito nunca Maduró’

Habla Delcy Rodríguez (encargada interina de la presidencia de la República Bolivariana), acusada de corrupción y narcotráfico por funcionarios estadounidenses: “Venezuela vive momentos de definición de insurgencia histórica, para que los EU sepan que este pueblo no se rinde, que este pueblo no es chantajeable (sic). Por ello, el presidente Nicolás Maduro ha dado lecciones desde su modestia, desde su humildad y desde su profunda valentía (para afirmar) que aquí no se entrega nadie. Porque somos un pueblo cohesionado, en unión, defendiendo nuestra dignidad histórica, defendiendo nuestra moral y defendiendo a Bolívar”.

Llega Maduro a las oficinas de la DEA, en Nueva York, tras su captura en Caracas: con rostro afligido, pero humilde, modesto y valiente, saluda a los agentes federales con estas palabras, dichas en un inglés que hasta el personaje del dictador de la novela “Yo, el Tirano”, del escritor venezolano Rómulo Gallegos, habría envidiado: “Gu nayt, hapi niu yir” (Buenas noches, feliz Año Nuevo).

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Regalos (políticamente) navideños

Seis agentes, imperturbables, horas después, encierran a Maduro en una celda de la cárcel de Brooklyn, calificada por abogados defensores como inhumana e insalubre: Nicolás viste un traje naranja carcelario con su número de registro penitenciario: 00734-506. Lo sientan en una silla al centro de la celda. Nicolás está inmovilizado de pies y manos.

Los agentes cierran la puerta. La luz se apaga: desde 12 bocinas suena la canción “Maduro desde mi Corazón”, interpretada por la Ola Bolivariana. Nicolás lagrimea. Los recuerdos se agolpan en su estrecha mente y retumban en su reducido corazón. El nivel de decibeles es 180: 60 por encima del nivel aceptable para cualquier ser humano.

De repente, empiezan a proyectarse estas láminas frente a él: “Observa pana estos hechos de tu gestión presidencial 2013-2025: 7.9 millones de venezolanos exiliados. Miles de detenciones de adversarios políticos y de ejecuciones extrajudiciales: hay patrones comprobados de ejecuciones arbitrarias, tortura y desapariciones vinculadas a fuerzas estatales y grupos afines a tu persona. Más de 400 medios de comunicación cerrados: hay un patrón sostenido de bloqueos y hostigamiento en la última década. Dirigiste un gobierno corrupto que utilizó instituciones estatales para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína de Venezuela a EU.

“Más del 70 por ciento de hogares de venezolanos está en pobreza multidimensional. El salario promedio mensual está entre 20 y 30 dólares. El PIB nacional se redujo de 2013 a 2025 en un 75 por ciento; y la producción petrolera en un 60 por ciento”.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro cayó... como anillo al dedo a la 4T

Nicolás, con sus tímpanos sangrando, no imagina que sus compañeros de prisión le organizan una fiesta de bienvenida: Anderson Zambrano-Pacheco, miembro de la banda venezolana Tren de Aragua, distribuye las invitaciones –personalizadas– a José Adolfo Macías, alias “Fito”, cabecilla de la sanguinaria banda ecuatoriana “Los Choneros”; a Hugo Carvajal, el exjefe de espionaje venezolano que rompió filas con Maduro en 2019; al rapero Sean “Diddy” Combs, encarcelado por transporte para ejercer la prostitución; a Ghislaine Maxwell, asistente de Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual, y a sus compadres “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.

La sorpresa estará arrecha: habrá comida típica venezolana (arepas, pabellón criollo, tequeños y sancocho); música popular (joropos en su variante llanera, central y oriental; merengue y calipso guayanés) y una canción interpretada por varios de estos distinguidos reos, titulada “Este Pajarito nunca Maduró”, la primera estrofa dice así: “el pajarito me vio raro / estuvo un ratico / me di una vuelta y se fue / pero yo sentí el espíritu del comandante Chávez / como dándonos una bendición. Este Pajarito (yes, yes, no, no) nunca Maduró”.