Peleará Cintia a Cecy la candidatura a Coahuila

En Morena Coahuila, la unión es algo que posiblemente nunca va a ocurrir, y el hecho de que pueda ser mujer la próxima candidata al gobierno estatal, así lo demuestra.

Hace unos días trascendió la intención de la 4T en Coahuila de ir con una dama a la gubernatura para así poder candidatear a un varón en el Estado de México, y cumplir con la equidad de género.

Y cuando todos pensamos que la aspirante natural responde al nombre de Cecilia Guadiana, ahora surge la diputada federal Cintia Cuevas, que dicen, trae el apoyo de Andy López Beltrán.

Según simpatizantes de la legisladora lagunera e integrantes del equipo del senador Luis Fernando Salazar, Cintia es gente de AMLO y muy cercana a la familia de Luisa María Alcalde.

Su esposo, Fernando Hernández, será candidato a diputado local y es el responsable del manejo de los Coordinadores Territoriales de Morena en Coahuila.

Cecilia tiene ya una fuerte rival al interior del partido, pues es de todos sabido que el secretario de Organización, Andy López Beltrán, es el gran dedo a la hora de designar candidaturas.

Además, Cintia es apoyada por el senador Luis Fernando Salazar, que es también aspirante al gobierno de Coahuila, en caso de que la 4T se decante por un varón para 2029.Se oyen tambores de guerra...

HISTÓRICA AVERIGUACIÓN

Por vez primera en la historia, en Coahuila se judicializó un expediente en contra de un exministerio público, por señalamientos de cohecho.

Edgar Abdel Garza Lozano es el nombre del AIMP, al que, a petición de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, se le abrió una carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción.

Garza Lozano laboraba como agente investigador del Ministerio Público en Monclova y renunció al cargo tras negarse a ser reubicado a Ciudad Acuña, luego de una serie de denuncias en su contra.

El juez Óscar Cadena lleva el espinoso caso, que amenaza con escalar y salpicar al delegado regional, pues se asegura que Edgar recolectaba dinero sucio para darlo a Miguel Medina Torres.

Abdel Lozano fue ayer citado a comparecer ante el juzgado correspondiente y hasta el cierre de la edición se desconoce si acudió o presentó un justificante médico para no asistir a la audiencia.Información en proceso...

SON RUMORES

“A mí nadie me ha avisado”, respondió el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, a la pregunta de si va a dejar el cargo para convertirse en legislador local.

Pimentel González acudió el pasado jueves al primer informe del alcalde de Sabinas, Chano Díaz, en representación del gobernador Manolo Jiménez.

De buen humor y sonriente, al término de su intervención oficial y ya en corto, el funcionario estatal reviró: “Mejor tú dime de dónde salió, tú lo publicaste; la verdad que a mí no me han dicho nada, y si me dicen, estamos listos para trabajar”, señaló.¡Gulp!

LIBERTAD DE ELECCIÓN

El líder estatal del PVEM, Refugio Sandoval, se pronunció porque sean los partidos políticos los que designen a sus candidatos mejor posicionados para Coahuila, sin importar su género.

El dirigente del Verde Ecologista destacó que, sin importar si es mujer u hombre, cada partido debe seleccionar a sus candidatos más populares y con mayor penetración ciudadana.

“No creo que se deba legislar para que sea obligatoria la paridad de género, como ya se hizo en otros estados; debe prevalecer la libertad de los partidos para decidir a sus aspirantes”, sentenció.

Durante su reciente visita a Sabinas, Refugio Sandoval aceptó que, en la elección de 2026, va de candidato plurinominal a una diputación local.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional del Magisterio, ya pactó no apoyar a Morena en el proceso electoral de 2026 en Coahuila?