‘Factureras’: ¿ya serán combatidas con éxito?

Y aunque son las economías más grandes –Estados Unidos, Europa Occidental y Asia Oriental– las que mayores cantidades de recursos dejan de percibir, es en las economías en desarrollo, como la de México, donde el fenómeno causa más estragos porque el impacto negativo es mucho mayor.

La evasión y la elusión fiscales son dos fenómenos comunes en cualquier lugar del planeta. La Tax Justice Network , una organización civil dedicada a la investigación de estas prácticas, calcula que en el mundo se pierden anualmente 480 mil millones de dólares en ingresos tributarios por estos conceptos.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la elusión y evasión fiscales representan en la región alrededor de seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y son precisamente las economías más grandes, México y Brasil, las que lideran en este rubro.

No sorprende por ello que ayer, al entregar la propuesta de paquete económico para 2027, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señalara que las modificaciones propuestas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) buscan que las empresas contribuyan de manera más consistente con su capacidad económica y que se reduzcan los mecanismos utilizados para disminuir artificialmente el pago de impuestos.

Para el año próximo, afirmó el funcionario, la dependencia a su cargo pretende implementar mayores controles contra la evasión y elusión fiscal, así como poner en práctica mecanismos que impidan utilizar facturas apócrifas o esquemas simulados para acreditar deducciones.

No es la primera vez que se menciona un objetivo de esta naturaleza como parte de la hoja de ruta de un Gobierno federal en nuestro país. Y esto es así, porque el problema es añejo y constituye una “competencia” permanente entre el desarrollo de herramientas fiscales y el surgimiento de nuevos y cada vez más “ingeniosos” métodos para burlarlas.

El problema de fondo, sin embargo, es el mismo que en cualquier otro ejemplo de conducta ilegal: la existencia de una fuerte percepción de impunidad, es decir, el cálculo de quienes defraudan al fisco de que no serán sorprendidos en la trampa y, mucho menos, castigados.

¿Por qué existe esa percepción?