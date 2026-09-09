‘Factureras’: ¿ya serán combatidas con éxito?
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El problema con la elusión y evasión fiscales es que, de acuerdo con voces especializadas, son dos actividades ‘exitosas’ porque de ellas participan quienes debieran combatirlas
La evasión y la elusión fiscales son dos fenómenos comunes en cualquier lugar del planeta. La Tax Justice Network, una organización civil dedicada a la investigación de estas prácticas, calcula que en el mundo se pierden anualmente 480 mil millones de dólares en ingresos tributarios por estos conceptos.
Y aunque son las economías más grandes –Estados Unidos, Europa Occidental y Asia Oriental– las que mayores cantidades de recursos dejan de percibir, es en las economías en desarrollo, como la de México, donde el fenómeno causa más estragos porque el impacto negativo es mucho mayor.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la elusión y evasión fiscales representan en la región alrededor de seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y son precisamente las economías más grandes, México y Brasil, las que lideran en este rubro.
No sorprende por ello que ayer, al entregar la propuesta de paquete económico para 2027, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señalara que las modificaciones propuestas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) buscan que las empresas contribuyan de manera más consistente con su capacidad económica y que se reduzcan los mecanismos utilizados para disminuir artificialmente el pago de impuestos.
Para el año próximo, afirmó el funcionario, la dependencia a su cargo pretende implementar mayores controles contra la evasión y elusión fiscal, así como poner en práctica mecanismos que impidan utilizar facturas apócrifas o esquemas simulados para acreditar deducciones.
No es la primera vez que se menciona un objetivo de esta naturaleza como parte de la hoja de ruta de un Gobierno federal en nuestro país. Y esto es así, porque el problema es añejo y constituye una “competencia” permanente entre el desarrollo de herramientas fiscales y el surgimiento de nuevos y cada vez más “ingeniosos” métodos para burlarlas.
El problema de fondo, sin embargo, es el mismo que en cualquier otro ejemplo de conducta ilegal: la existencia de una fuerte percepción de impunidad, es decir, el cálculo de quienes defraudan al fisco de que no serán sorprendidos en la trampa y, mucho menos, castigados.
¿Por qué existe esa percepción?
Entre otros motivos, porque, como lo han explicado en múltiples ocasiones quienes son especialistas en el tema, existen buenas razones para creer que la evasión impositiva a gran escala que se da, por ejemplo, con el caso de las denominadas “factureras”, sólo es posible gracias a la complicidad con personas del propio sistema tributario.
Así, mientras no se rompan las cadenas de complicidad que permiten actualmente a quienes defraudan al fisco salirse con la suya, difícilmente podrá declararse la victoria en la lucha contra quienes han hecho de esta actividad un modo de vida.
Esperemos que la intención declarada ayer vaya en ese sentido.