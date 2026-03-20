FNSI enfrenta proceso en la SCJN, aún así, dilapida aportaciones sindicales en celebración

Uno de ellos fue Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de los diputados federales de MORENA, quien se fue intempestivamente a los 8 minutos de haber iniciado el evento.

Calladitos y haciéndose chiquitos para no ser detectados por los tomadores de lista, mínimo el 30% de los acarreados se escabulló del Salón “G” de Cintermex, rentado por todo lo alto para esta pomposa celebración de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.

Con información de Paco Peña, reportero de Grupo DETONA escribo el siguiente artículo, para hacer honor a este viernes de Cuaresma. ¡Arre!

”Somos nuestra memoria, sabemos lo que hemos vivido en las buenas y en las malas, somos el aprendizaje y el trabajo duro que ha dado frutos.

En medio de una pugna legal por la dirigencia de la FNSI, la cual se ventila en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Felipe Vázquez Tamez hizo un llamado a los trabajadores a tener confianza y cerrar filas en torno a esa organización sindical para seguir unidos enfrentando los retos que exige el nuevo mundo laboral.

Durante la celebración en el Salón “G” de Cintermex, en Monterrey, ante 1,200 delegados de todo el país, sorprendió la salida abrupta de Ramírez Cuéllar, quien había sido anunciado para pronunciar el discurso de apertura en el evento.

Sabemos quiénes somos y eso nos hace fuertes (...) Aquí seguimos y aquí seguiremos ¿Sí o no compañeros?”, expresó el dirigente fenesista.

Los 90 años de existencia de la FNSI transcurren en momentos en que la agrupación enfrenta una denuncia interpuesta en el 2016 por el ex líder Manuel Aguilar Goitya , reclamando se le reconozca su Toma de Nota y que las autoridades laborales le reintegren sus derechos sindicales tras dejar la dirigencia por presiones de empresarios y del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” ex gobernador de NL.

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La carpeta jurídica está en manos de Idalit Nayelli Verdín Valencia, magistrada de la SCJN.

”Sabemos quienes somos y eso nos hace fuertes. Honrar nuestro pasado también significa agradecer y reconocer, por eso hago una remembranza de algunos liderazgos históricos de los que tuve el privilegio de aprender; líderes como Isaac Treviño Frías, Gustavo Flores Candanosa, Juan Manuel Zapata Garza, Jacinto Padilla Valdez y por supuesto Jesús González Cárdenas, aquí los dos presentes, los aprecio y los quiero mucho”, señaló Vázquez Tamez.

Los aludidos estaban juntos en una mesa apartada, a unos metros del pódium principal acompañados del diputado del PRI, Héctor Morales Rivera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso local. La conmemoración inició con un significativo y ocurrió un imprevisto:

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar se retiró de repente a solo ocho minutos de haber llegado, a pesar de que el maestro de ceremonias había anunciado su intervención al empezar la ceremonia.

Después se argumentó que el legislador optó por retirarse ya que fue llamado “de urgencia” por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo a Palacio Nacional.

Sin embargo, Paco Peña pudo constatar un saludo frío entre Alfonso Ramírez Cuéllar y Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo a nivel nacional quien llegó tarde al 90 Aniversario de la FNSI.

”Siempre sí llegó”, le dijo al oído un asistente a Ramírez Cuéllar, refiriéndose al titular de la STyPS.

”Yo no voy a hablar güey”, fue la escueta respuesta del morenista y en seguida abandonó la ceremonia.

Ramírez Cuéllar fue marido de Beatriz Gutiérrez Müller y en los corrillos políticos se dice que es la rodilla o el hermano de leche de AMLO. Quién sabe por qué será.

En cambio, Marath Baruch es uno de los incondicionales de la presidente Sheinbaum.

A este aniversario de la FNSI asistió Federico Rojas Veloquio, quién sabe si con la representación de Samuel García.

También se vio por ahí a Adrián de la Garza Santos , alcalde priísta de Monterrey, al que a ver cómo le va con sus burócratas, porque son medio celosones y tal cual se sabe, esa organización sindical no está afiliada a la FNSI.

También anduvo por ahí la senadora Judith Díaz, quien al parecer, ya se repuso de la intervención quirúrgica que le fue practicada en su columna vertebral.

Bien por ella en su salud, pero quién sabe qué tan bien en el aspecto político, al relacionarse con un sindicato que está demandado ante la SCJN y que se distingue más por la forma en que abusa de sus agremiados, que por defenderlos. A las pruebas me remito.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Garza.

- A lo mejor en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez.