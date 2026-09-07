Focos rojos: elecciones de 2027 (II)

La crisis de AHMSA es el mayor riesgo electoral del PRI en todo Coahuila. La quiebra, los salarios y finiquitos pendientes, la pérdida de empleos y la prolongada incertidumbre han afectado a miles de familias. El cierre de la acerera modificó la vida económica de Monclova y extendió sus efectos hacia las regiones Centro, Desierto y Carbonífera.

El núcleo electoral y económico de esta zona está integrado por Monclova, Frontera, Castaños y municipios vinculados con la zona Desierto, como San Buenaventura, Ocampo, Sierra Mojada, Sacramento, Lamadrid, Escobedo, Candela y Abasolo.

¿Quién asume el costo político? La responsabilidad es compartida, pero el costo es local. El PRI puede responsabilizar al Gobierno de la República del cierre de la acerera, como resultado del pleito personal entre Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira, antiguo propietario de AHMSA. También puede señalar que Morena no ha aportado una solución, a pesar de las promesas de rescate que involucran a distintas dependencias federales.

Morena, sin embargo, puede decir que el PRI gobernó la región durante décadas, en una estrecha alianza de alcaldes y gobernadores tricolores con el exdueño de AHMSA, sin blindar a la región del deterioro de la cadena minero-siderúrgica.

En términos económicos, la desaparición de AHMSA “eliminó entre 13 mil y 17 mil empleos directos”, provocó “la pérdida posterior de más de 7 mil plazas formales en la región de Monclova”; contribuyó al cierre de centenares de empresas y “afectó entre 20 y 40 por ciento de la actividad económica de la capital del acero”. En la región Carbonífera, el colapso de Minosa (subsidiaria de AHMSA) “eliminó la demanda de carbón metalúrgico, empleos, transporte y consumo, para profundizar una crisis que todavía no cuenta con una medición oficial integral”.

En la vida cotidiana, las consecuencias han sido devastadoras: pérdida de empleos bien remunerados; cierre de empresas proveedoras de AHMSA y Minosa; crecimiento de la informalidad laboral; migración hacia Saltillo, Ramos Arizpe, Monterrey y Estados Unidos; endeudamiento de familias; pérdida de atención médica y prestaciones; muerte de trabajadores despedidos sin haber recibido sus derechos laborales; caída de ventas en comercios locales; deterioro del valor de viviendas y propiedades; menor recaudación municipal; deserción o interrupción de estudios de los hijos de los obreros y desconfianza hacia autoridades estatales y federales.

En 2027, los habitantes de estas regiones no votarán sólo por seguridad pública. También lo harán con la memoria puesta en los empleos perdidos, los salarios que no llegaron, las pensiones pendientes, los trabajadores muertos sin recibir justicia, los jóvenes que emigraron y las promesas de rescate que no cumplieron las tres instancias de gobierno: municipal, estatal y federal.

En este caso, el electorado castigará a la autoridad que perciba más cercana, sin importar sus atribuciones o responsabilidad directa: la de Carlos Villarreal, alcalde de Monclova. Claro, a menos que el PRI estatal encuentre una respuesta creíble a la quiebra de AHMSA para pagarles a los trabajadores, reactivar los activos y diversificar la economía regional, trasladando, de ser posible, la responsabilidad al Gobierno Federal.

El camino luce cuesta arriba. Mientras Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno para la región Centro, asegura que Manolo Jiménez “destrabó la cuestión jurídica de AHMSA (sic) para mirar a los trabajadores”; el propio gobernador prometió nuevamente llevar ese asunto a Sheinbaum, ayer cuando la Presidenta presentó su Segundo Informe de Gobierno en Saltillo.