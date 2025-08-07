Fracaso educativo: La mayor tragedia de la 4T

Usted trabaja todo el año. En ocasiones su jefe le pide que labore los fines de semana o que cubra el turno de la noche. Debe someterse a un sinfín de preceptos legales y se ve forzado a admitir injustas deducciones por concepto de impuestos, de Seguro Social, Infonavit.

A pesar de todo su esfuerzo para dar a su familia una vida digna, tiene que gastar enormes cantidades por la educación de sus hijos en colegios privados, pues las escuelas de gobierno, como comúnmente se conocen, se han convertido en un espacio cada vez más descuidado; los menores se ven inmersos en un ambiente más violento; el nivel educativo va en picada y a los maestros cada vez se les exige menos en cuanto a su preparación.

TE PUEDE INTERESAR: Cinturón de seguridad, obligación y salvación

El rezago educativo en México es alarmante. Cuando López Obrador era candidato a la presidencia en 2017, decía que una de las prioridades de su administración sería la de lograr que más niños y jóvenes recibieran educación. Hoy vemos, con tristeza, que uno de los fracasos mayores de la 4T ha sido en el tema educativo, y así seguirá siendo mientras el encargado de marcar los destinos de la educación en el país sea alguien como Mario Delgado: más preocupado por sus propios negocios que en el destino de los niños en el aula de clases.

Bastaron seis años para que se eliminaran los recursos para la escuela de tiempo completo; se dejó de prestar importancia a la prueba PISA, la cual evalúa el progreso de aprendizaje en matemáticas, lectura y ciencia. Se editaron nuevos libros de texto en los que no se tomó en cuenta a los padres de familia, a los especialistas del tema, ni mucho menos a los maestros. En esos libros se privilegió la propaganda política, abandonando al conocimiento matemático.

Por si fuera poco, las administraciones morenistas volvieron a fortalecer a los sindicatos de la educación, entregándoles el control del sistema educativo. Hoy vemos como una novia caprichosa a los líderes de la CNTE, que cuando va a haber elecciones presidenciales, invariablemente, se manifiestan en el Zócalo capitalino, elevando el nivel de sus exigencias económicas.

Contra las mentiras... la verdad. Durante el sexenio del expresidente López se le hizo un daño terrible a México, empezando por culpar a las administraciones pasadas del pésimo estado actual del ramo educativo. Sin embargo, en sexenios pasados se lograron grandes avances en dicho rubro, como por ejemplo, con la reforma educativa que buscaba, entre otras cosas, premiar con mejores puestos a los maestros que mejor se preparaban.

Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública en tiempos del expresidente Peña Nieto, resumió en pocas palabras el estado actual de las cosas: “El modelo educativo que nosotros construimos tenía como título ‘Educar para la libertad y para la creatividad’, y es el sentido de la reforma que hicimos. Esto es totalmente distinto a la visión que ha tenido este gobierno, que es una visión de educar para la dominación”.

Hoy vemos la triste herencia que dejó AMLO a la presidenta Claudia Sheinbaum en rubros como la seguridad pública, en el sector salud y en cuanto al combate contra la corrupción. Pero una de las peores tragedias es el profundo retroceso en el ramo educativo.

En los años ochenta se alcanzó la meta de que el 100 por ciento de los niños fueran a una escuela de educación primaria. En 2015, durante el gobierno de Peña Nieto, se logró la cobertura universal de educación secundaria. En 2018, a meses de que iniciara la gestión de López Obrador, había una cobertura de un 85 por ciento en el bachillerato. Hoy, en 2025, por primera vez en un siglo, tenemos a un gobierno que, en lugar de sumar a la cobertura educativa, disminuyó el porcentaje de mexicanos con acceso a la educación, por más escuelas de bienestar que presuntamente construyeron.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a las tareas en casa?... inteligencia artificial expone lo obsoleto del actual sistema educativo

Hoy, cuando la población en México ha crecido, hay un millón y medio de estudiantes menos de los que había en las aulas en 2018. Podrás imaginar que la culpa fue de la pandemia del COVID-19, pero no hay nada más inexacto. Dentro de todos los fideicomisos e instituciones desaparecidas por la 4T, está el programa Prospera, que becaba a las familias más marginadas para que los niños y jóvenes, en lugar de tener que trabajar, fueran a la escuela.

No cabe duda que las facultades que el hombre posee al nacer son susceptibles de extirpación, de cultivo o de mejora. Vergüenza deben sentir hoy Andrés Manuel así como los malos maestros, pues en los últimos años no han hecho otra cosa más que extirpar el derecho de las niñas y niños de obtener una buena preparación educativa y, por ende, conocer lo que significa un futuro mejor.

aquientrenosvanguardia@gmail.com