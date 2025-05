Gusano barrenador: otra herencia maldita de AMLO

¿Cómo revivió? ¿A quién debemos agradecer el retorno de un parásito al cual se había logrado contener? La respuesta es simple: al inepto, incompetente y corrupto sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En efecto, el sexenio en el cual se despreció el conocimiento científico, la técnica y hasta el sentido común es el responsable de un problema cuya contención no será sencilla y le va a costar al país muy caro... porque también será un proceso largo.

La afirmación anterior no es una especulación o un producto de la imaginación, sino una realidad puntual de la cual existe evidencia contundente: en el pasado, el esfuerzo por erradicar el gusano barrenador de nuestro país tomó 20 años de trabajo y disciplina constantes.

Más aún: después de haberse declarado la erradicación del parásito, en 1991, los gobiernos de México y Estados Unidos -los cuales trabajaron de la mano para lograr el objetivo- mantuvieron un mecanismo de vigilancia del problema por dos décadas más, a fin de asegurarse del resultado.

En otras palabras, el numerito completo, la ocasión anterior en la cual se detectó el problema y se le puso atención, requirió más de cuarenta años de esfuerzo hasta poder cantar victoria, en 2013.

Bastó un solo gobierno inepto, encabezado por un individuo esencialmente imbécil, como López Obrador, para dar al traste con todo ese esfuerzo y regresarnos, otra vez, a la casilla de salida. Un desastre monumental.

El problema no es sencillo y no se va a resolver con discursos. Nuestros vecinos del norte ya cerraron la frontera a la importación de ganado proveniente de México y no van a revertir pronto tal decisión. Menos aún si la presencia del gusano barrenador sigue confirmándose en más puntos de la geografía nacional, como ocurrió ayer.