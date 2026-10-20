Habiendo voluntad, hay manera

En la entrega anterior expliqué que esas designaciones no eran precisamente precandidaturas conforme a lo que la norma dispone, pero que sí producían efectos similares, sin las limitantes de tiempo ni de gasto. La autoridad jurisdiccional, por su parte, las considera actos de la vida interna de los partidos políticos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral , en su Sesión Extraordinaria del 8 de octubre, rechazó, por siete votos contra cuatro, el proyecto de lineamientos para fiscalizar los procesos políticos de los partidos. Como consecuencia, la discusión sobre las designaciones de las coordinaciones de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en los 17 estados que celebrarán elecciones a gubernatura el próximo año quedó, por ahora, en donde estaba.

El proyecto rechazado en la pasada sesión del INE buscaba algo muy puntual: pretendía que los gastos de recorridos, eventos, encuestas y propaganda se registraran de inmediato en el Sistema Integral de Fiscalización, y no hasta la revisión de la contabilidad ordinaria, cuyas conclusiones se conocerían en el segundo semestre del próximo 2027.

Ese calendario es justamente el nudo del asunto, ya que para entonces el proceso electoral habrá concluido (al menos materialmente) y, si alguna de esas actividades llegara a considerarse acto anticipado, ya no habría forma de contabilizarla en los topes de gastos.

Las consejerías que defendieron el proyecto sostuvieron que mediante el mismo no se establecía una excepción para permitir actos anticipados ni se pretendía sancionarlos, toda vez que es una tarea que en muchos casos corresponde a autoridades locales.

Subrayaron que el proyecto se ceñía a las atribuciones del INE en materia de fiscalización, que son nacionales y permanentes. Incluso, la propia Unidad Técnica de Fiscalización informó, según se describió en el desarrollo de la Sesión Extraordinaria, que le faltan reglas claras para salir a verificar este tipo de actividades.

Quienes votaron en contra expusieron otras razones. Les pareció que el documento había llegado con poca antelación y sin espacio para observaciones. Recordaron que ya había sido rechazado y, a su juicio, apenas se modificó.

Señalaron además que se creaban categorías nuevas, con deberes, topes de financiamiento y consecuencias que la ley no contempla actualmente, y sostuvieron que cada cosa tiene su momento dentro del procedimiento, de modo que si un organismo público local electoral advierte actos anticipados, éste deberá actuar conforme a sus facultades, dando vista de ello al INE.

Ahora bien, hay que señalar que ambas posiciones tienen un apoyo legítimo. La necesidad de fiscalizar de manera oportuna es real, y también lo es la exigencia de que una autoridad administrativa no cree por vía de lineamientos lo que corresponde definir a la ley.

Conviene decir en este punto, y con claridad, que la vida interna de los partidos es un principio que debe respetarse, pues protege su libertad de organización y de autodeterminación. Pero respetarla no equivale a prescindir de la fiscalización de los recursos que se utilizan, y de lo expuesto en la sesión se desprende que el debate giró en torno al instrumento, la competencia y el momento, más que sobre si esos recursos deben vigilarse.

Entretanto, los procesos continúan en el territorio y en las redes, con giras, actos públicos, sondeos y propaganda, generando cada una de esas actividades un gasto y, por tanto, podría ser susceptible de ser revisada, si existiera el instrumento adecuado.