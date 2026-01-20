Hilda, Vero, Luz y Bárbara:

Hilda Flores Escalera, Verónica Martínez, Luz Elena Morales y María Bárbara Cepeda son las cuatro opciones del PRI para la elección al gobierno estatal de Coahuila en 2029.

Las cuatro recibieron la instrucción de generar trabajo y simpatías en la entidad, ante la casi segura designación de un hombre como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México.

La regla electoral establece que, si en Edomex va una mujer como candidata al gobierno estatal, entonces en Coahuila el abanderado será hombre, y viceversa.

La presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales, y la diputada federal, Verónica Martínez, adelantan en la lista de aspirantes y ambas pueden coincidir este 2026 en el Palacio Legislativo.

La representante del gobierno de Coahuila en la CDMX, Hilda Flores Escalera, y la secretaria de Vinculación, María Bárbara Cepeda, van un tramo abajo, pero aún no pueden ser descartadas.

Este póker de ases es considerado en el PRI comarcano como una poderosa combinación electoral que garantiza el triunfo en el proceso electoral para suceder a Manolo Jiménez.

El periodista Carlos Loret de Mola lo dijo primero, y más tarde el tema de una posible alianza de Morena con el PRI y MC cobró fuerza en los círculos políticos nacionales.

La razón de esta estrambótica coalición, según columnistas y politólogos, es que el PT y el Partido Verde Ecologista, actuales aliados de la 4T, salen muy caros y cada vez exigen más posiciones políticas.

Ambos partidos políticos rechazaron hace unos días la eliminación de las diputaciones plurinominales, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum e impulsada por Morena.

La alianza se prevé que sea informal, con el compromiso de Morena de ceder en 2027 para que el PRI gane en Sinaloa y MC mantenga Nuevo León, a cambio de votar a favor de la Reforma Electoral.

Si el PT y el PVEM no se ponen las pilas, Morena ya no va a requerir sus servicios y serán relevados por el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, advierten.

Justicia para Cris

El fallecimiento por causas violentas del joven Cris Hernán Pérez, la madrugada del martes, pone de nuevo en evidencia el vacío de autoridad en Torreón.

Según versiones, Cris acudió el fin de semana a un antro a festejar su cumpleaños 24 con un grupo de amigos y, al no completar para la cuenta, fue remitido a las fuerzas del orden municipal.

Horas más tarde fue llevado de urgencia a la Cruz Roja, con severas lesiones que ameritaron su traslado al Hospital General, donde expiró ayer martes.

Todo apunta a que el joven cumpleañero sufrió abuso de autoridad y una golpiza inmisericorde por parte de elementos policiales municipales, hecho que ya se investiga.

Seguramente, y como siempre sucede, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, saldrá a declarar que no habrá impunidad ni protección a los policías, pero hay que esperar a la autopsia.

De Román se entiende, pero se supone que el actual secretario del Ayuntamiento, Lalo Olmos, fue designado por el gobierno estatal para evitar este tipo de arbitrariedades y delitos oficiales.

Los agresores de Cris merecen castigo; no vaya a ocurrir como en Mieleras...

Normita no convence

En Piedras Negras, la clase priista trae el tema de las diputaciones locales y la posible postulación de la exalcaldesa Norma Villarreal como candidata oficial a este cargo de representación popular.

Pocos son los priistas que se atreven a decir públicamente lo que piensan, pero la mayoría está en desacuerdo con “Normita”, como la llaman con sorna.

El desempeño de la exalcaldesa nigropetense no fue satisfactorio para la población, y sus críticos aseguran que su participación como legisladora será gris, tirándole a negro.

Norma resta, en lugar de sumar...

