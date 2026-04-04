Hoy Sábado Santo es día de duelo, silencio, reflexión y meditación

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Opinión
/ 4 abril 2026
    Hoy Sábado Santo es día de duelo, silencio, reflexión y meditación
    Fotos captadas en Key Largo, Florida. Plácido Garza/Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA También es ocasión para quemar a los judas

¿Les platico? ¡Arre!

Solo que será solamente con señas y leyendo este texto, por aquello del Día del Silencio.

Y a propósito del silencio, recuerden, queridos amigos: DETONA es la primera plataforma de comunicación en el mundo que ofrece a su audiencia el 100% de sus textos con la opción de ser escuchados.

Hoy, háganlo quedito, porque es día de SILENCIO, no los vayan a escuchar las tías beatas del Sagrado Verbo Encarnado.

Otros medios seleccionan uno que otro de sus textos y notas, pero no todos porque usan esta opción como interfase.

En el caso de nosotros es un desarrollo hecho y derecho, que nos ha costado $angre, $udor y lágrima$.

  • $!Aquí tienen su dedo, políticos, empresarios, activistas de pacotilla.
    Aquí tienen su dedo, políticos, empresarios, activistas de pacotilla. Grupo Detona
  • $!Esto dice ChatGPT de Grupo DETONA No es cualquier cosa.
    Esto dice ChatGPT de Grupo DETONA No es cualquier cosa. Grupo Detona

Y para completar el comercial, lo hemos logrado gracias a la intervención de OpenAI -pioneros en la tecnología emergente Inteligencia Artificial- de quienes somos orgullosos clientes en materia de asesoría y desarrollo. Gracias por la oportunidad del apunte.

Desafíos de la Inteligencia Artificial. Desmitificando el mito. Episodio 1

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Ahora sí, volvamos al grano, como dicen los dermatólogos a sus pacientes de la Generación “Z”:

DUELO:

- Guardémoslo en honor de este gobierno, empeñado desde hace 7 años y medio, en enterrar a nuestro noble pero pasivo e indolente pueblo.

SILENCIO:

- Calladitos, mostrémosle el dedo a políticos, burócratas, empresarios, activistas de pacotilla, oposición destartalada y plagas similares, por sus acciones y omisiones contra los intereses superiores de México. Enseñémosles el dedo, porque aquí cada quien vela nomás por su parcela.

REFLEXIONEMOS:

- ¿Cómo les explicamos a los de cerebros codos...

$!Toma tu dedo irreverente.
Toma tu dedo irreverente. Grupo Detona/Cortesía de Gabriel García Márquez

- Que en México SÍ hay miles de desaparecidos y no son ausencias voluntarias por problemas familiares?

- Que SÍ hay más impuestos con este gobierno, y no son actualizaciones de algunos que se dejaron de cobrar o que no existían?

- Que SÍ son baches los que abundan en las calles, no son hoyos mal tapados?

- Que SÍ es un derrame de petróleo el que contamina el Golfo de México y no las gotitas de chapopote que se fueron acumulando día a día?

- Que SÍ hay tortura en México y que no son infartos por violencia extrema en los cuerpos de los muertos?

- Que SÍ existe el terrorismo en México y no son simples actos criminales?

- Que SÍ son narco retenes y no interrupciones en las carreteras?

- Que la tipa a quien corrieron de la SHCP no es mexicana, porque nació en “Vulgaria”, desde el momento en que se le ocurrió broncearse las piernas en un balcón del Palacio Nacional?

MEDITEMOS:

- ¿Cómo quemaremos hoy a los judas que se reproducen como larvas en celo?

- ¿En la olla lenta o en baño maría? Voto por la segunda opción. Aunque la primera no me parece tan mala idea.

Cajón Desastre:

- Mañana es Domingo de Resurrección. Ya platicaremos sobre los resucitados que quisiéramos que se quedaran enterrados por los siglos de los siglos. Amén.

- A ver si no se nos aparecen por aquí para joder el asunto, Sanjuana Martínez y su monaguillo, el patético DILAPILA, Luis Gerardo Treviño, que todavía despacha en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel, hasta que no lo despachen a su casa, porque más que ayudante, es estorbante.

- También mañana el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

DILAPIDA | Videos & Películas en Vimeo

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

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