Hoy Sábado Santo es día de duelo, silencio, reflexión y meditación

¿Les platico? ¡Arre! Solo que será solamente con señas y leyendo este texto, por aquello del Día del Silencio. Y a propósito del silencio, recuerden, queridos amigos: DETONA es la primera plataforma de comunicación en el mundo que ofrece a su audiencia el 100% de sus textos con la opción de ser escuchados. Hoy, háganlo quedito, porque es día de SILENCIO, no los vayan a escuchar las tías beatas del Sagrado Verbo Encarnado. Otros medios seleccionan uno que otro de sus textos y notas, pero no todos porque usan esta opción como interfase. En el caso de nosotros es un desarrollo hecho y derecho, que nos ha costado $angre, $udor y lágrima$.





Y para completar el comercial, lo hemos logrado gracias a la intervención de OpenAI -pioneros en la tecnología emergente Inteligencia Artificial- de quienes somos orgullosos clientes en materia de asesoría y desarrollo. Gracias por la oportunidad del apunte. Desafíos de la Inteligencia Artificial. Desmitificando el mito. Episodio 1 Elon Musk declara guerra total a OpenAI Ahora sí, volvamos al grano, como dicen los dermatólogos a sus pacientes de la Generación “Z”: DUELO: - Guardémoslo en honor de este gobierno, empeñado desde hace 7 años y medio, en enterrar a nuestro noble pero pasivo e indolente pueblo. SILENCIO: - Calladitos, mostrémosle el dedo a políticos, burócratas, empresarios, activistas de pacotilla, oposición destartalada y plagas similares, por sus acciones y omisiones contra los intereses superiores de México. Enseñémosles el dedo, porque aquí cada quien vela nomás por su parcela. REFLEXIONEMOS: - ¿Cómo les explicamos a los de cerebros codos...

- Que en México SÍ hay miles de desaparecidos y no son ausencias voluntarias por problemas familiares? - Que SÍ hay más impuestos con este gobierno, y no son actualizaciones de algunos que se dejaron de cobrar o que no existían? - Que SÍ son baches los que abundan en las calles, no son hoyos mal tapados? - Que SÍ es un derrame de petróleo el que contamina el Golfo de México y no las gotitas de chapopote que se fueron acumulando día a día? - Que SÍ hay tortura en México y que no son infartos por violencia extrema en los cuerpos de los muertos? - Que SÍ existe el terrorismo en México y no son simples actos criminales? - Que SÍ son narco retenes y no interrupciones en las carreteras? - Que la tipa a quien corrieron de la SHCP no es mexicana, porque nació en “Vulgaria”, desde el momento en que se le ocurrió broncearse las piernas en un balcón del Palacio Nacional? MEDITEMOS: - ¿Cómo quemaremos hoy a los judas que se reproducen como larvas en celo? - ¿En la olla lenta o en baño maría? Voto por la segunda opción. Aunque la primera no me parece tan mala idea.

Cajón Desastre: - Mañana es Domingo de Resurrección. Ya platicaremos sobre los resucitados que quisiéramos que se quedaran enterrados por los siglos de los siglos. Amén. - A ver si no se nos aparecen por aquí para joder el asunto, Sanjuana Martínez y su monaguillo, el patético DILAPILA, Luis Gerardo Treviño, que todavía despacha en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel, hasta que no lo despachen a su casa, porque más que ayudante, es estorbante. - También mañana el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. DILAPIDA | Videos & Películas en Vimeo

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