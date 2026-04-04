Hoy Sábado Santo es día de duelo, silencio, reflexión y meditación
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Plácido Garza DETONA También es ocasión para quemar a los judas
¿Les platico? ¡Arre!
Solo que será solamente con señas y leyendo este texto, por aquello del Día del Silencio.
Y a propósito del silencio, recuerden, queridos amigos: DETONA es la primera plataforma de comunicación en el mundo que ofrece a su audiencia el 100% de sus textos con la opción de ser escuchados.
Hoy, háganlo quedito, porque es día de SILENCIO, no los vayan a escuchar las tías beatas del Sagrado Verbo Encarnado.
Otros medios seleccionan uno que otro de sus textos y notas, pero no todos porque usan esta opción como interfase.
En el caso de nosotros es un desarrollo hecho y derecho, que nos ha costado $angre, $udor y lágrima$.
Y para completar el comercial, lo hemos logrado gracias a la intervención de OpenAI -pioneros en la tecnología emergente Inteligencia Artificial- de quienes somos orgullosos clientes en materia de asesoría y desarrollo. Gracias por la oportunidad del apunte.
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Ahora sí, volvamos al grano, como dicen los dermatólogos a sus pacientes de la Generación “Z”:
DUELO:
- Guardémoslo en honor de este gobierno, empeñado desde hace 7 años y medio, en enterrar a nuestro noble pero pasivo e indolente pueblo.
SILENCIO:
- Calladitos, mostrémosle el dedo a políticos, burócratas, empresarios, activistas de pacotilla, oposición destartalada y plagas similares, por sus acciones y omisiones contra los intereses superiores de México. Enseñémosles el dedo, porque aquí cada quien vela nomás por su parcela.
REFLEXIONEMOS:
- ¿Cómo les explicamos a los de cerebros codos...
- Que en México SÍ hay miles de desaparecidos y no son ausencias voluntarias por problemas familiares?
- Que SÍ hay más impuestos con este gobierno, y no son actualizaciones de algunos que se dejaron de cobrar o que no existían?
- Que SÍ son baches los que abundan en las calles, no son hoyos mal tapados?
- Que SÍ es un derrame de petróleo el que contamina el Golfo de México y no las gotitas de chapopote que se fueron acumulando día a día?
- Que SÍ hay tortura en México y que no son infartos por violencia extrema en los cuerpos de los muertos?
- Que SÍ existe el terrorismo en México y no son simples actos criminales?
- Que SÍ son narco retenes y no interrupciones en las carreteras?
- Que la tipa a quien corrieron de la SHCP no es mexicana, porque nació en “Vulgaria”, desde el momento en que se le ocurrió broncearse las piernas en un balcón del Palacio Nacional?
MEDITEMOS:
- ¿Cómo quemaremos hoy a los judas que se reproducen como larvas en celo?
- ¿En la olla lenta o en baño maría? Voto por la segunda opción. Aunque la primera no me parece tan mala idea.
Cajón Desastre:
- Mañana es Domingo de Resurrección. Ya platicaremos sobre los resucitados que quisiéramos que se quedaran enterrados por los siglos de los siglos. Amén.
- A ver si no se nos aparecen por aquí para joder el asunto, Sanjuana Martínez y su monaguillo, el patético DILAPILA, Luis Gerardo Treviño, que todavía despacha en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel, hasta que no lo despachen a su casa, porque más que ayudante, es estorbante.
- También mañana el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.