Imagen y realidad: suplencia de identidades

Lo que existe, lo real, lo verdadero lo auténtico, lo confiable; lo que se sabe y lo que se cree se tambalea, parece difuminarse, desmoronarse ante el receptor de imágenes.

Ve el receptor la ciencia como una colección de falsedades superadas por nuevas hipótesis que luchan por llegar a ser aparentes tesis, siempre mejorables.

Actualmente se multiplican las imágenes supuestas de la realidad. Lo visual y lo auditivo están captando formas, movimientos y colores y sonidos ambientales. El espectador no está ante la realidad sino ante su imagen, ante su proyección en una pantalla y su reproducción en unas bocina.

ARTIFICIO NO INTELIGENTE

Lo que llaman “inteligencia” artificial es algo tecnológico dispuesto por alguien. Ya logra la suplantación de identidades porque puede tomar tu imagen y tu voz para que, en la pantalla, se pueda ver la imagen de tu persona durmiendo, hablando, cantando, mintiendo. matando... haciendo todo lo posible en una conducta humana, privilegiando lo escandaloso o ridículo.

Y pronto estará en las pantallas algo dispuesto por algo. Porque no será una persona la emisora sino un robot que está seleccionando, automáticamente, las innumerables y distintas situaciones y las actuaciones de cualquier actor cuya identidad se suplanta.

PRIVACIDAD SUSTRAÍDA

La aplicación en el celular incluye, al actualizarse, el artificio no inteligente, sin consentimiento del dueño. Ese fantasma empieza a almacenar pasado, presente y futuro del ingenuo usuaria, cuya privacidad está siendo almacenada para usos insospechados.

DISCERNIR Y DESACTIVAR

Urge salir de cualquier ingenuidad y madurar en discernimiento para llegar a distinguir cuándo alguien, no algo, está emitiendo imágenes y sonidos sin distorsión ni sustitución.

Será necesario encontrar emisiones confiables y no dejarse engañar ni estafar por mensajeros y mensajes fraudulentos. Los más técnicos podrán desactivar, en sus teléfonos, todo lo que permita sustraer información privada.

AMENAZA SIN ENMIENDA

La ignorante verborrea de la presidencia vecina interpreta, como si fuera tratado victorioso, la invasora presión de fuerza militar y los ridículos milloncejos con que se arrebató, en tiempo pasado, más de la mitad del territorio nacional. No se retira la ilegal amenaza de atacar, por tierra, a delincuentes acá, sin respetar fronteras y atropellando, otra vez, la soberanía territorial.

TÉ CON FE

¿Qué exige la decisión de acompañar, de seguir a Jesús, Hijo del hombre?

-Es como un viaje en tren. Se requiere un uniforme: equivale a una desnudez por haber quitado todo lo que vista al buscarse a sí mismo. Es necesario un equipaje; tomar la cruz de cada día y no bajarse en cualquier estación, aunque se vea poderosa, enriquecida o placentera, sino seguir el viaje hasta llegar a la estación gloriosa en que se recibe el abrazo de bienvenida.