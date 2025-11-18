Impuesto predial: ¿cuál es la contribución justa?

El impuesto predial constituye el ingreso más importante de los municipios de México pues, en promedio, representa el 30 por ciento de todo lo que estos recaudan de forma autónoma. Sin embargo, diversos estudios señalan que existe un potencial de recaudación mucho mayor, por lo que los gobiernos municipales tendrían que realizar un mayor esfuerzo en este sentido.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por ejemplo, señala en una publicación de abril pasado que “los gobiernos municipales en México desaprovechan el potencial de este impuesto, lo que se evidencia en un nivel bajo de recaudación”, lo cual se traduce, ulteriormente, “en la capacidad de determinar las prioridades de los gobiernos locales”.

Las cifras no parecen dejar lugar a dudas. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual México forma parte, países como Brasil, Chile o los Estados Unidos, registran recaudaciones por predial muy superiores a la nuestra, pues aquí este impuesto representa solamente el 0.2 por ciento del PIB.

En contraste, Brasil recauda el triple (0.6 por ciento), Chile el cuádruple y Estados Unidos 11 veces más, con el equivalente al 2.5 por ciento de su Producto Interno Bruto.

Para dimensionar: en 2024, el Gobierno Municipal de Saltillo se planteó una meta de recaudación, por concepto de Predial, de 400 millones de pesos. Si tan solo igualáramos los niveles de Brasil, esa cantidad se multiplicaría por tres, lo cual implicaría un incremento espectacular en los ingresos municipales.

Por supuesto, no se trata solamente de señalar la existencia de un potencial para que éste se transforme en una realidad tangible. Que la recaudación tributaria crezca tiene que ver con múltiples factores que pasan, sobre todo, por determinar cuál es el nivel justo de contribución que cada propietario de un predio debe realizar a la hacienda municipal.

Y la variable más importante que impacta en este proceso es la relativa a la forma como se construyen las tablas de valores catastrales, las cuales incluyen el costo de la tierra, así como el de la construcción, y otras variables que pueden incrementar o demeritar el valor inicialmente calculado.

La teoría de “impuestos progresivos” suele ser la más utilizada para el cálculo de esta tributación. Lo que ello implica es que quien tiene mayores ingresos pague más, es decir, que quien posee bienes inmuebles de mayor valor -por su ubicación, uso o materiales de construcción- tribute más.

Se trata de una discusión permanente que requiere ser afinada con un propósito claro en mente: que la recaudación por concepto de impuesto predial sea una que corresponda no solamente al valor de los inmuebles, sino a la calidad de los servicios que se requieren.

Porque, al final de cuentas, de eso se trata: de que las contribuciones realizadas por los ciudadanos se traduzcan en servicios públicos de calidad que conviertan al espacio en el que vivimos en un mejor lugar para crecer y desarrollarse.